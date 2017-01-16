Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki terÃ¶rist son anda yakalandÄ±

Åžimdilik sadece Ã‡in'de piyasaya sunulan Nokia 6, 250 bin Ã¶n sipariÅŸiyle mÃ¼kemmel bir geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±. Telefonun Ã¶zelliklerine karÅŸÄ±lÄ±k fiyatÄ±nÄ±n bu kadar uygun olmasÄ± ise Ã¶n sipariÅŸin neden bu kadar yÃ¼ksek olduÄŸunu kanÄ±tlÄ±yor.