Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/01/2017 19:17

Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki terÃ¶rist son anda yakalandÄ±

terÃ¶rist

MuÅŸ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri tarafÄ±ndan eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan terÃ¶rist yakalandÄ±

MuÅŸ ValiliÄŸi ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na yönelik eylem öncesi keÅŸif yapmak üzere gizliden fotoÄŸraf çekimi yapan bir ÅŸahÄ±s takibe alÄ±ndÄ±. muÅŸ Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, titiz bir ÅŸekilde çevrede geniÅŸ güvenlik önlemleri alarak teröristi suçüstü yakaladÄ±. Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne götürülen teröristin MuÅŸ’ta planlanan eylem için önceden keÅŸif yapÄ±p, fotoÄŸraf çekimi yaparak terör örgütüne verdiÄŸi tespit edildi. PKK/KCK adÄ±na keÅŸif faaliyeti yapan terör örgütünün sözde istihbarat elemanÄ± A.B., çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

 
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