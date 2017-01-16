Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki terÃ¶rist son anda yakalandÄ±

MuÅŸ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri tarafÄ±ndan eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan terÃ¶rist yakalandÄ±
MuÅŸ ValiliÄŸi ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na yönelik eylem öncesi keÅŸif yapmak üzere gizliden fotoÄŸraf çekimi yapan bir ÅŸahÄ±s takibe alÄ±ndÄ±. muÅŸ Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, titiz bir ÅŸekilde çevrede geniÅŸ güvenlik önlemleri alarak teröristi suçüstü yakaladÄ±. Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne götürülen teröristin MuÅŸ’ta planlanan eylem için önceden keÅŸif yapÄ±p, fotoÄŸraf çekimi yaparak terör örgütüne verdiÄŸi tespit edildi. PKK/KCK adÄ±na keÅŸif faaliyeti yapan terör örgütünün sözde istihbarat elemanÄ± A.B., çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.