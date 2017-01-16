Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/01/2017 19:23

Ankara'da 25 adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± FETÃ–' den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

fetÃ¶ operasyon

Ankara'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 25 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) soruÅŸturmasÄ±nda, Ankara’daki adliyelerde çalÄ±ÅŸan aralarÄ±nda zabÄ±t katibi, mübaÅŸir ve yazÄ± iÅŸleri müdürlerinin de olduÄŸu 32 kiÅŸi için gözaltÄ± kararÄ± verildi.SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla harekete geçen Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, adliye çalÄ±ÅŸanÄ± 32 kiÅŸiden 25’ini gözaltÄ±na aldÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nanlardan bir kÄ±smÄ±nÄ±n daha önce meslekten uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bir kÄ±smÄ±nÄ±n ise halen görevde bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

24 ÅŸüphelinin ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi

HaklarÄ±nda gözaltÄ±na kararÄ± verilen 32 kiÅŸiden 24’ünün, FETÖ mensuplarÄ±nÄ±n örgüt içi iletiÅŸim programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ± tespit edildi.GözaltÄ± kararÄ± bulunan 7 kiÅŸinin ise halen arandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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