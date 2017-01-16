DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin son aÃ§Ä±klama

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, ilde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, Sur ilçesindeki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 4 polisin ÅŸehit olduÄŸunu, 1'i aÄŸÄ±r 2 polisin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Ä°limiz Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanÄ±nda görevli çevik kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± minibüsün saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda geçiÅŸi esnasÄ±nda bölgede bulunan Sadi MezarlÄ±ÄŸÄ± duvarÄ±nÄ±n olduÄŸu yere önceden tuzaklanmÄ±ÅŸ patlayÄ±cÄ± maddenin infilak ettirilmesi suretiyle saldÄ±rÄ± düzenlenmiÅŸtir. Meydana gelen saldÄ±rÄ±da 4 polis memurumuz ÅŸehit olmuÅŸ, 1'i aÄŸÄ±r olmak üzere 2 polis memurumuz yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžehit çevik kuvvet polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ± polislerimize ise acil ÅŸifalar dileriz. Menfur terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için çok yönlü olarak inceleme baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olup, terörle mücadeleye kararlÄ±lÄ±kla devam edilmektedir" denildi.