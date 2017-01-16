Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/01/2017 19:39

GÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalan iÅŸÃ§i Ã¶lÃ¼mden bÃ¶yle kurtarÄ±ldÄ±

Ã§anakkale

Ã‡anakkale'de meydana gelen kazada alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±na kalan iÅŸÃ§i yaralÄ± olarak kurtarÄ±ldÄ±

Çanakkale'nin Çan ilçesinde alt yapÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± esnasÄ±nda göçük altÄ±nda kalan bir iÅŸçi, kurtarÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Edinilen bilgiye göre, Çan Belediyesi Fen Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸü ekiplerinin Osman Efendi Mahallesi HafÄ±z Dumrul Sokak'taki alt yapÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda topraÄŸÄ±n kaymasÄ± sonucu Turgay Ceylan adlÄ± iÅŸçi göçük altÄ±nda kaldÄ±. Toprak altÄ±nda kalan iÅŸçinin yardÄ±mÄ±na yanÄ±nda çalÄ±ÅŸan ekip arkadaÅŸlarÄ± yetiÅŸti. Ä°tfaiye ekiplerinin de müdahale ettiÄŸi kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda yaralÄ± olarak toprak altÄ±ndan çÄ±karÄ±lan iÅŸçi, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk müdahalesinin ardÄ±ndan Çan Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ± iÅŸçinin hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

diyarbakÄ±r valiliÄŸi

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin son aÃ§Ä±klama

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, ilde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

fetÃ¶ operasyon

Ankara'da 25 adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± FETÃ–' den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 25 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

terÃ¶rist

Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki terÃ¶rist son anda yakalandÄ±

MuÅŸ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri tarafÄ±ndan eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan terÃ¶rist yakalandÄ±