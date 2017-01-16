GÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalan iÅŸÃ§i Ã¶lÃ¼mden bÃ¶yle kurtarÄ±ldÄ±

Ã‡anakkale'de meydana gelen kazada alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±na kalan iÅŸÃ§i yaralÄ± olarak kurtarÄ±ldÄ±

Çanakkale'nin Çan ilçesinde alt yapÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± esnasÄ±nda göçük altÄ±nda kalan bir iÅŸçi, kurtarÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Edinilen bilgiye göre, Çan Belediyesi Fen Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸü ekiplerinin Osman Efendi Mahallesi HafÄ±z Dumrul Sokak'taki alt yapÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda topraÄŸÄ±n kaymasÄ± sonucu Turgay Ceylan adlÄ± iÅŸçi göçük altÄ±nda kaldÄ±. Toprak altÄ±nda kalan iÅŸçinin yardÄ±mÄ±na yanÄ±nda çalÄ±ÅŸan ekip arkadaÅŸlarÄ± yetiÅŸti. Ä°tfaiye ekiplerinin de müdahale ettiÄŸi kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda yaralÄ± olarak toprak altÄ±ndan çÄ±karÄ±lan iÅŸçi, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk müdahalesinin ardÄ±ndan Çan Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ± iÅŸçinin hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.