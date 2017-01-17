YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'ya saldÄ±ran terÃ¶rist oÄŸlu ile birlikte yakalandÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'ya saldÄ±ran terÃ¶rist Abdulkadir Masharipov Ä°stanbul Esenyurt'ta dÃ¼zenlenen bir operasyonda oÄŸlu ile birlikte yakalandÄ±.

Masharipov, 31 AralÄ±k gecesi yeni yÄ±la girdikten birkaç saat sonra elinde silahla Reina'ya girmiÅŸ, onlarca kiÅŸinin canÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra kayÄ±plara karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. 17 gündür Türkiye'nin her yerinde aranan terörist, polis ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonla ele geçirildi. Terörist Masharipov'un KÄ±rgÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n evinde bulunduÄŸu belirtildi.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'ya saldÄ±ran terörist Abdulkadir Masharipov Ä°stanbul Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyonda oÄŸlu ile birlikte yakalandÄ±. Operasyon Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele ve Ä°stihbarat Åžubesi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildi. Terörist arkadan kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. CNN TÜRK