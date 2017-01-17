Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 06:56

Reina saldÄ±rganÄ± yakalanmamak iÃ§in bakÄ±n ne yapmÄ±ÅŸ

reina saldÄ±rganÄ±

Yeni yÄ±la girdikten bir kaÃ§ saat sonra 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ± sonrasÄ± dikkat Ã§ekmemek iÃ§in kadÄ±nlarla bir arada kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Esenyurt 911 Sokak'taki bir siteye akÅŸam saatlerinde düzenlenen operasyonda Reina katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren terörist Masharipov ile 4 kiÅŸi daha yakalandÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlardan 1'inin KÄ±rgÄ±z asÄ±llÄ± erkek, 3'ün de MÄ±sÄ±r, Senegal ve Somali uyruklu kadÄ±nlar olduÄŸu öÄŸrenildi. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada ÅŸüphelilerin yakalandÄ±klarÄ± adreste uzun süredir kaldÄ±klarÄ±, alÄ±ÅŸveriÅŸ ve yer deÄŸiÅŸtirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadÄ±nlarÄ± kullandÄ±klarÄ± tespit edildi.

Kaynak: Hürriyet

 
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