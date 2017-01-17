Reina'yÄ± kana bulayan terÃ¶ristle ilgili site sakinlerinden Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina katliamÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristin yakalandÄ±ÄŸÄ± operasyona tanÄ±k olan site sakinleri dikkatlerini Ã§eken tek ÅŸeyin son 10 gÃ¼ndÃ¼r siteye siyahilerin girip Ã§Ä±kmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi

Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ekipleri, Reina saldÄ±rganÄ± Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin kaldÄ±ÄŸÄ± Esenyurt'taki bir sitedeki adrese saat 23.30'da yoÄŸun güvenlik önlemi altÄ±nda operasyon düzenledi.Operasyon sonunda katliamÄ± gerçekleÅŸtiren teröristle beraber 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyona tanÄ±k olan site sakinleri operasyon anlarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Polisler hÄ±zla yukarÄ± çÄ±kÄ±yorlardÄ±

Bir site sakini, "Evde oturuyorduk, gürültüler geldi. Gürültülere çÄ±ktÄ±k. Polisler hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yukarÄ± çÄ±kÄ±yorlardÄ±. Ondan sonra baÄŸÄ±rtÄ±lar 'yat' diye sesler geldi. Reina'daki saldÄ±rgan olduÄŸunu söyledi polis arkadaÅŸlar. AdamÄ± alÄ±p götürdüler" dedi.

'Bugüne kadar dikkatimizi çeken bir ÅŸey olmadÄ±

BaÅŸka bir site sakini de "23.43'de gürültü seslerini duydum. Önce kavga var sandÄ±m. 155 Polis Ä°mdatÄ± arayÄ±p kavga ihbarÄ±nda bulundum. Sonra Özel Harekat polislerinin operasyon yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± farkettim. SonrasÄ±nda biri siyahi olmak üzere 3 kadÄ±n, bir 3-4 yaÅŸlarÄ±nda bir çocuk. SonrasÄ±nda da teröristi çÄ±kardÄ±lar. Åžimdiye kadar sitede dikkatimizi çeken birÅŸey olmadÄ±. Onlarla da hiçbir ÅŸekilde karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k. Sitemiz yüksek güvenlikli bir sitedir. Siteye KGS adÄ± verilen cihazla giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ yapmaktayÄ±z. Tek eksiÄŸimiz güvenlik kamerasÄ±ydÄ±, teröristler de ondan faydalanmÄ±ÅŸ. Dikkatimizi çeken tek ÅŸey son 10 gündür siteye siyahilerin siteye yoÄŸun olarak girip çÄ±kmasÄ±ydÄ±. Yakalanan teröristler arasÄ±nda da bir tane siyahi kadÄ±n gördüm" dedi.Operasyon yapÄ±lan dairede ise polisin aramalarÄ± halen devam ediyor.Reina katliamÄ±nÄ± yapan teröristin yakalandÄ±ÄŸÄ± operasyonu anlattÄ±lar