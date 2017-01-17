AladaÄŸ'daki faciadan etkilenen kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler mÃ¼thiÅŸ bir projeye imza attÄ±

ÅžanlÄ±urfa'da eÄŸitim gÃ¶ren iki kÄ±z Ã¶ÄŸrenci Adana'daki yurt yangÄ±nÄ±ndan etkilenerek Ã¶nemli bir projeye imza attÄ±

ÅžanlÄ±urfa'da kÄ±rsal mahallede eÄŸitim gören 2 kÄ±z öÄŸrenci, Adana'daki yurt yangÄ±nÄ±nda akranlarÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesinden etkilenerek, yangÄ±nlarda can kaybÄ± yaÅŸanmamasÄ± amacÄ±yla dumana duyarlÄ± otomatik açÄ±lan acil çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ± tasarladÄ±.Kent merkezine 30 kilometre uzaklÄ±ktaki Åženocak Ortaokulunda eÄŸitim gören 8'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri AyÅŸe Aslan ve Sibel Önal, UluslararasÄ± Türk DünyasÄ± 3'üncü Bilim ve Kültür ÅženliÄŸi'ne katÄ±lmak için proje arayÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda, Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilçesinde çoÄŸunluÄŸu kÄ±z öÄŸrencilerinden oluÅŸan 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yurt yangÄ±nÄ± faciasÄ±ndan etkilenerek, yangÄ±nlardaki can kaybÄ±nÄ± önlemeye iliÅŸkin çözüm üretmeye karar verdi.

ÖÄŸretmenlerinden ve öÄŸrenci arkadaÅŸlarÄ±ndan da zaman zaman destek alan Aslan ve Önal, marangozda, her katÄ±nda acil çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ± bulunan örnek bir ahÅŸap bina maketi yaptÄ±rdÄ±.

Makete tel örgüden oluÅŸan yangÄ±n merdiveni, dumana duyarlÄ± sensör, siren, Ä±ÅŸÄ±k, acil çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ± ve bataryadan oluÅŸan mekanizmayÄ± yerleÅŸtiren öÄŸrenciler, "YangÄ±n Sensörüne DuyarlÄ± Acil ÇÄ±kÄ±ÅŸ KapÄ±sÄ±" ismini verdikleri projeyle, yangÄ±nda can kayÄ±plarÄ±nÄ±n önüne geçmeyi amaçladÄ±.

YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda siren çalarak bina içerisindekileri uyaran ve aynÄ± anda acil çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ± açarak içeridekilerin kolay bir ÅŸekilde tahliye olmasÄ±nÄ± saÄŸlayan projeyi geliÅŸtiren kÄ±z öÄŸrenciler, çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla yaklaÅŸÄ±k bir ay önce bin 100 eserin yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Türk DünyasÄ± 3'üncü Bilim ve Kültür ÅženliÄŸi'nde "buluÅŸ" dalÄ±nda 2'ncilik elde etti. Okulun müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± ve proje sorumlusu Ahmet EroÄŸlu da öÄŸrencilerinin kendilerini AladaÄŸ'daki yangÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± kaybeden çocuklarÄ±n yerine koyarak projeyi hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Kendilerinin de öÄŸrencilerine her türlü desteÄŸi verdiÄŸini ifade eden EroÄŸlu, UluslararasÄ± Türk DünyasÄ± 3'üncü Bilim ve Kültür ÅženliÄŸi'nde projelerinin çok beÄŸenildiÄŸini ve dereceye girdiÄŸini söyledi.