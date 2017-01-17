Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 07:30

Mete Yarar Reina saldÄ±rÄ±sÄ± ve saldÄ±rganÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klamalarda bulundu

mete yarar

GÃ¼venlik UzmanÄ± Mete Yarar, dÃ¼n akÅŸam yakalanan Reina saldÄ±rganÄ± iÃ§in neler yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve sÃ¼recin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Ortaköy'deki Reina'yÄ± kana bulayan ve 39 kiÅŸiyi katleden cani operasyon sonucundsa canlÄ± olarak ele geçirildi. Esenyurta arkadaÅŸÄ±nÄ±n evinden kÄ±skÄ±vrak ele geçirilen terörist Emniyet'e götürüldü.

SÜREÇ NASIL Ä°ÅžLEYECEK?

Güvenlik UzmanÄ± Mete Yarar operasyon sonrasÄ± önemli açÄ±klamalarda bulundu ve sürecin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸini açÄ±kladÄ±.Özbek asÄ±llÄ± caninin saÄŸ yakalanmasÄ±nÄ±n çok önemli olduÄŸunu belirten Yarar ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Daha önce Numan KurtulmuÅŸ bu konu ile ilgili önemli  açÄ±klamalar yapmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi caninin canlÄ± yakalanmÄ±ÅŸ olmasÄ± baÄŸlantÄ±larÄ±n öÄŸrenilmesi açÄ±sÄ±ndan çok önemli. Reina eyleminin içerisindeki unsurlar DAEÅž'in diÄŸer eylemlerine uymuyor bu açÄ±ÄŸa çÄ±karsa birçok sey aydÄ±natabilir.Bügüne kadar DAEÅž saldÄ±rÄ±larÄ±ndan farklÄ± olmasÄ±, bir konu üzerine yoÄŸunaÅŸmalarÄ± ve bunun üzerine eylem yapmalarÄ± baÅŸÄ±ndan beri söylediÄŸim ÅŸeylerdi.Eylemi yaparken ÅŸahsÄ±n oraya nasÄ±l getirildiÄŸi bile çok önemlidir. Bu eylem tarzÄ± ve diÄŸer eylem tarzlarÄ± için saÄŸ yakalanmasÄ± çok önemli. Hangi sistem üzerine geldi kimler getirdi sorularÄ± bence en önemli sorulardÄ±r."

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