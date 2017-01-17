Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 07:33

Erzurum'da iki grup arasÄ±nda yan bakma kavgasÄ± Ã§Ä±ktÄ±

erzurum kavga

Erzurum'da yaÅŸanan olayda iki grup arasÄ±nda 'yan bakma' nedeniyle kavga Ã§Ä±ktÄ±

Olay Erzurum'un Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan KÄ±zÄ±lay Ä°ÅŸ Merkezi önünde meydana geldi. AlÄ±nan bilgiye göre, iki grup arasÄ±nda yoldan geçerken ‘Niye yan bakÄ±yorsun' nedeni yüzünden baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma tekme tokatlÄ± kavgaya dönüÅŸtü.Birbirlerine tekme tokat saldÄ±ran iki grup vatandaÅŸlarÄ±n araya girmesiyle kavgayÄ± sonlandÄ±rdÄ±.16-18 yaÅŸ grubu arasÄ± gençler daha sonra olay yerinden uzaklaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken polis ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±narak polis merkezine götürüldüler.

 
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