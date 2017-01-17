Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez herkesten Ã¶zÃ¼r diledi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, Sakarya'daki Kur'an kursunda Ã§ocuklarÄ±n hocadan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dayak olayÄ±yla ilgili Ã¶zÃ¼r diledi.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet Görmez, Sakarya'da bir Kur'an kursunda öÄŸrenciye dayak olayÄ±yla ilgili, "Biz sÄ±rtÄ±na çocuk bindi diye secdesini uzatan bir Peygamberin ümmetiyiz. Sakarya'daki evladÄ±mÄ±zla buluÅŸtuk. Ona 'artÄ±k dostumsun' dedim. Onun ÅŸahsÄ±nda bu muameleye tabi tutulmuÅŸ bütün çocuklarÄ±mÄ±zdan özür diledim" dedi.

"ÇOCUKLARLA ARKADAÅž OLMUÅž PEYGAMBERÄ°N ÜMMETÄ°YÄ°Z"

Diyanet Radyo'nun canlÄ± yayÄ±n konuÄŸu olan Prof. Dr. Mehmet Görmez, Sakarya'nÄ±n Erenler ilçesinde bir Kur'an kursunda görevli hocanÄ±n eÄŸitim alan çocuÄŸu terlikle darp etmesi olayÄ±na iliÅŸkin, "Çocuklara dini öÄŸretmeyi kendisine vazife edinen her insanÄ±n, öncelikle o dinin telkin ettiÄŸi ÅŸefkate ve merhamete sahip olmasÄ± gerekir. Biz çocuklarla arkadaÅŸ olmuÅŸ, çocuÄŸa büyük muamelesi göstermeyi öÄŸreten, sÄ±rtÄ±na çocuk bindi diye secdesini uzatan bir Peygamberin ümmetiyiz" ifadelerini kullandÄ±.

"HOCANIN VURDUÄžU YERDE GÜL BÄ°TMEZ

Sakarya'daki evladÄ±mÄ±zla buluÅŸtuk. Ona artÄ±k dostumsun dedim. Onun ÅŸahsÄ±nda bu muameleye tabi tutulmuÅŸ bütün çocuklarÄ±mÄ±zdan özür diledim. HocanÄ±n vurduÄŸu yerde gül bitmez. Bilakis her çocuÄŸumuzu gül kabul edip hiçbir dikenin o güle bulaÅŸmamasÄ± için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak ayrÄ±m gözetmeden topluma yönelik nasihatleri yaptÄ±klarÄ±nÄ± da belirten Görmez, "BaÅŸkasÄ±nÄ±n yaÅŸam tarzÄ±na müdahalemiz asla olmaz" dedi.