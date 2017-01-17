Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 09:33

Reina saldÄ±rganÄ± bakÄ±n nasÄ±l yakalanmÄ±ÅŸ


39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Reina katliamÄ± yataÄŸÄ±nÄ±n altÄ±na saklanÄ±rken yakalandÄ±.

Reina katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren teröristin yakalandÄ±ÄŸÄ± daireden ilk görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristinde aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3'ü kadÄ±n toplam 5 kiÅŸinin bulunduÄŸu eve saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda operasyon düzenledi.Emniyet kaynaklarÄ±na göre, polisin bir süredir takip ettiÄŸi Esenyurt'taki bir sitede yer alan apartmanÄ±n 5'inci katÄ±nda bulunan daireye düzenlenen operasyonda saldÄ±rgan, polis eve girince saklanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. YataÄŸÄ±n altÄ±na girerken kÄ±skÄ±vrak yakalanan terörist çatÄ±ÅŸma olmadan canlÄ± olarak ele geçirildi.

POLÄ°SÄ°N Ä°NCELEMESÄ° SONA ERDÄ°

Esenyurt'taki bir sitenin 5. katÄ±ndaki daireye düzenlenen operasyonun ardÄ±ndan 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±narak emniyete götürüldü. ArdÄ±ndan polis dairede inceleme yaptÄ±. Saat 06.00 sÄ±ralarÄ±na kadar süren incelemenin ardÄ±ndan polis siteden ayrÄ±ldÄ±.

OPERASYON SONRASI GÖRÜNTÜLER

Dairenin bulunduÄŸu katta çekilen ilk görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±. Görüntüde dairenin kapÄ±sÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu görüldü. Dairenin içinden çekilen görüntülerde saldÄ±rganÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± oda ve yataÄŸÄ± görüntülendi. Evdeki aramalarda bir odanÄ±n güvenlik gerekçesiyle basÄ±na kapatÄ±lmasÄ± dikkatleri çekti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Vasip Åžahin

Ä°stanbul Valisinden Reina saldÄ±rganÄ± hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klamada bulundu


Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez herkesten Ã¶zÃ¼r diledi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, Sakarya'daki Kur'an kursunda Ã§ocuklarÄ±n hocadan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dayak olayÄ±yla ilgili Ã¶zÃ¼r diledi.

reina saldÄ±rganÄ±

Reina saldÄ±rganÄ± bu evde yakalandÄ±

Katliamdan 17 gÃ¼n sonra yakalanan Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± evin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±