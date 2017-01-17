Reina saldÄ±rganÄ± bakÄ±n nasÄ±l yakalanmÄ±ÅŸ

39 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Reina katliamÄ± yataÄŸÄ±nÄ±n altÄ±na saklanÄ±rken yakalandÄ±.

Reina katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren teröristin yakalandÄ±ÄŸÄ± daireden ilk görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristinde aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3'ü kadÄ±n toplam 5 kiÅŸinin bulunduÄŸu eve saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda operasyon düzenledi.Emniyet kaynaklarÄ±na göre, polisin bir süredir takip ettiÄŸi Esenyurt'taki bir sitede yer alan apartmanÄ±n 5'inci katÄ±nda bulunan daireye düzenlenen operasyonda saldÄ±rgan, polis eve girince saklanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. YataÄŸÄ±n altÄ±na girerken kÄ±skÄ±vrak yakalanan terörist çatÄ±ÅŸma olmadan canlÄ± olarak ele geçirildi.

POLÄ°SÄ°N Ä°NCELEMESÄ° SONA ERDÄ°

Esenyurt'taki bir sitenin 5. katÄ±ndaki daireye düzenlenen operasyonun ardÄ±ndan 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±narak emniyete götürüldü. ArdÄ±ndan polis dairede inceleme yaptÄ±. Saat 06.00 sÄ±ralarÄ±na kadar süren incelemenin ardÄ±ndan polis siteden ayrÄ±ldÄ±.

OPERASYON SONRASI GÖRÜNTÜLER

Dairenin bulunduÄŸu katta çekilen ilk görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±. Görüntüde dairenin kapÄ±sÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu görüldü. Dairenin içinden çekilen görüntülerde saldÄ±rganÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± oda ve yataÄŸÄ± görüntülendi. Evdeki aramalarda bir odanÄ±n güvenlik gerekçesiyle basÄ±na kapatÄ±lmasÄ± dikkatleri çekti.