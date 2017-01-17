Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 10:40

Ä°stanbul Valisinden Reina saldÄ±rganÄ± hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Vasip Åžahin

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klamada bulundu

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin,  Ä°stanbul Emniyet Müdürü Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan ile Ortaköy'de bir eÄŸlence merkezinde gerçekleÅŸen terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. 

Vali Åžahin, 1 Ocak gecesi 01.15 sÄ±ralarÄ±nda Ortaköy'deki bir gece kulübünde menfur bir terör eyleminin meydana geldiÄŸini ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

'Afganistan'da eÄŸitim almÄ±ÅŸ ve 4 dil bilen bir terörist'

O saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren faille ilgili o günden bu tarafa Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünün çok ciddi ve girift bir çalÄ±ÅŸma yürüttüÄŸünü belirten Åžahin, ÅŸu bilgileri verdi: 

"Bu gece Esenyurt ilçemizde yapÄ±lan bir operasyonla bu menfur saldÄ±rÄ±nÄ±n katili ve faili yakalanmÄ±ÅŸ durumda. Fail Abdülgadir Masharipov. Kod adÄ± Ebu Muhammed Horasani Abdulkavi. Özbekistan 1983 doÄŸumlu. Afganistan'da eÄŸitim almÄ±ÅŸ ve 4 dil bilen, iyi yetiÅŸtirilmiÅŸ bir terörist. Ülkemize 2016 yÄ±lÄ±nda ocak ayÄ±nda geldiÄŸi tahmin ediliyor. "

'2 bin polis görev aldÄ±'

Åžahin, "Bu operasyon yapÄ±lÄ±rken yaklaÅŸÄ±k 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapÄ±ldÄ±.Özel ekiplerle 2 bin polisimiz görev aldÄ±. Konya, Hatay, Ä°zmir ve ilimizde Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle ortaklaÅŸa bir operasyon gerçekleÅŸtirildi. Terörist, Ä°stanbul'a geldiÄŸinde önce BaÅŸakÅŸehir'den ev kiralÄ±yor. Daha sonra olay gününe yakÄ±n, son bir iki gün içinde, baÅŸka bir iki ev deÄŸiÅŸtirmek suretiyle kendini gizlemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Olay günü Zeytinburnu'ndan olay yerine geliyor ve eylemini gerçekleÅŸtiriyor." dedi.

'Operasyonlarda 50 ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±'

Ä°stanbul Valisi Åžahin, "Gerçekten polisimiz çok büyük emek sarf etti. Çok dikkatli bir çalÄ±ÅŸma yürüttü ve bu çalÄ±ÅŸma boyunca yaklaÅŸÄ±k 152 adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 50 ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu arada 168 yabancÄ± da yabancÄ± terörist olma ÅŸüphesine binaen gerekli iÅŸlemler yapÄ±lmak üzere ilgili mercilere teslim edildi. Teröristle birlikte 197 bin ABD dolarÄ± ele geçirildi. 2 adet tabanca ve ÅŸarjörü ele geçirildi." diye konuÅŸtu.

Åžahin, operasyonla ilgili ÅŸu bilgileri verdi: 

"5 adresi dün takip ettiler ve öÄŸleden sonra o 5 adrese yönelik operasyonlarÄ± artÄ±rarak devam ettiler. Neticede o 5 adresten birinde ele geçirildi." 

'DEAÅž adÄ±na yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± net'

Vali Åžahin, Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n DEAÅž adÄ±na yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n net olduÄŸunu bildirdi.

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