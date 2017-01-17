DiyarbakÄ±r'daki patlamanÄ±n ÅŸiddeti gÃ¼n aÄŸarÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde, 4 polis memurunun ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ 2 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸiddeti gÃ¼n aÄŸarÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Dicle Üniversitesi yerleÅŸkesindeki hafriyat döküm alanÄ±nda dün görevli çevik kuvvet polis ekibini taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± aracÄ±n geçiÅŸi esnasÄ±nda Sadi TanoÄŸlu Köyü MezarlÄ±ÄŸÄ± duvarÄ±nÄ±n olduÄŸu alana önceden tuzaklanan patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesiyle 2 metre geniÅŸliÄŸinde, 1 metre derinliÄŸinde çukur oluÅŸtuÄŸu görüldü.
Mezarlar tahrip oldu
SaldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan patlayÄ±cÄ±nÄ±n tuzaklandÄ±ÄŸÄ± mezarlÄ±kta da bazÄ± mezarlar tahrip oldu, aÄŸaçlar devrildi.MezarlÄ±ÄŸa gelen bazÄ± vatandaÅŸlar, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n zarar gören mezarlarÄ±nÄ± temizledi.
3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Bu arada, terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sürüyor.4 polisin ÅŸehit olduÄŸu, 2 polis memurunun yaralandÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polis ekiplerince düzenlenen operasyonda olayla baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 3 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.ZanlÄ±larÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor.
SaldÄ±rÄ±da 200 kilogram patlayÄ±cÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ
Patlamayla ilgili yapÄ±lan ilk incelemede saldÄ±rÄ±da 200 kilogram patlayÄ±cÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.