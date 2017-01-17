Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 10:49

DiyarbakÄ±r'daki patlamanÄ±n ÅŸiddeti gÃ¼n aÄŸarÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±

diyarbakÄ±r

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde, 4 polis memurunun ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ 2 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸiddeti gÃ¼n aÄŸarÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Dicle Üniversitesi yerleÅŸkesindeki hafriyat döküm alanÄ±nda dün görevli çevik kuvvet polis ekibini taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± aracÄ±n geçiÅŸi esnasÄ±nda Sadi TanoÄŸlu Köyü MezarlÄ±ÄŸÄ± duvarÄ±nÄ±n olduÄŸu alana önceden tuzaklanan patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesiyle 2 metre geniÅŸliÄŸinde, 1 metre derinliÄŸinde çukur oluÅŸtuÄŸu görüldü.

Mezarlar tahrip oldu

SaldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan patlayÄ±cÄ±nÄ±n tuzaklandÄ±ÄŸÄ± mezarlÄ±kta da bazÄ± mezarlar tahrip oldu, aÄŸaçlar devrildi.MezarlÄ±ÄŸa gelen bazÄ± vatandaÅŸlar, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n zarar gören mezarlarÄ±nÄ± temizledi.

3 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Bu arada, terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sürüyor.4 polisin ÅŸehit olduÄŸu, 2 polis memurunun yaralandÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polis ekiplerince düzenlenen operasyonda olayla baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 3 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.ZanlÄ±larÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor.

SaldÄ±rÄ±da 200 kilogram patlayÄ±cÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ

Patlamayla ilgili yapÄ±lan ilk incelemede saldÄ±rÄ±da 200 kilogram patlayÄ±cÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

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