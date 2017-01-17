Ä°zmir merkezli 5 ilde FETÃ–'den 41 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°zmir merkez olmak Ã¼zere 5 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 41 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yürüttüÄŸü FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Suçlarla Mücadele Åžubesi ekiplerince Ä°zmir, Ankara, MuÄŸla, Ä°stanbul ile Isparta'da haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 56 ÅŸüphelinin adreslerine eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan 41 ÅŸüpheli Mali Suçlarla Mücadele Åžubesine götürüldü.Åžüphelilerin kapatÄ±lan Öze DoÄŸru EÄŸitim ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi'nin faaliyetleri kapsamÄ±nda örgüt adÄ±na baÄŸÄ±ÅŸ toplayarak FETÖ/PDY'e finans saÄŸladÄ±klarÄ±, örgütün gizli haberleÅŸme programÄ± ByLock kullandÄ±klarÄ±, örgüt propagandasÄ± faaliyetlerine katÄ±ldÄ±klarÄ± iddia edildi.Üniversite öÄŸrencilerine yönelik faaliyette bulunan derneÄŸin tanÄ±tÄ±m görüntülerinde, aÄŸlarÄ±na düÅŸürdükleri gençlere "dünyaya nizam verecek bir dimaÄŸ" ÅŸeklinde tanÄ±mlamalar yapÄ±larak motive etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.