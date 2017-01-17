YarÄ±yÄ±l tatili ne zaman baÅŸlÄ±yor ve ne zaman sona erecek

20 ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci yarÄ±yÄ±l tatiline girecek. Ä°kinci dÃ¶nem ise 6 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaÅŸÄ±k 18 milyon öÄŸrenci ve 900 bin öÄŸretmen 20 Ocak Cuma gününden itibaren yarÄ±yÄ±l tatiline girecek.2016-2017 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n birinci dönemi, 20 Ocak Cuma günü sona erecek.Cuma günü yaklaÅŸÄ±k 18 milyon öÄŸrenci ve 900 bin öÄŸretmen yarÄ±yÄ±l tatiline girecek. Ä°ki haftalÄ±k yarÄ±yÄ±l tatilinin ardÄ±ndan ikinci dönem, 6 Åžubat'ta baÅŸlayacak. EÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± 9 Haziran'da tamamlanacak.2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± ise 18 Eylül Pazartesi günü baÅŸlayacak.

Ä°kinci dönemde 8. sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkÄ±lap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancÄ± dil derslerinden 26 ve 27 Nisan'da Temel EÄŸitimden OrtaöÄŸretime GeçiÅŸ (TEOG) ortak sÄ±navlarÄ±na girecek. Mazeret sÄ±navÄ± da 20 ve 21 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak. TEOG sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ±n haziranda açÄ±klanmasÄ± planlanÄ±yor.Üniversiteye giriÅŸ sÄ±navlarÄ±nÄ±n ilk aÅŸamasÄ± YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) 12 Mart Pazar günü, ikinci aÅŸama olan Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navlarÄ± (LYS) 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da beÅŸ oturumda gerçekleÅŸtirilecek.