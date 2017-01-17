O tarihten itibaren tÃ¼m ilaÃ§lar zamlÄ± satÄ±lacak

AlÄ±nan son bilgilere gÃ¶re 20 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren tÃ¼m ilaÃ§lar 10.6 oranÄ±nda zamlÄ± satÄ±lacak

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre kurlardaki artÄ±ÅŸ, muayene ücretlerinden sonra ilaçlarÄ± da vurdu. Hastane muayene ücretlerine yüzde 20 ile 60 oranÄ±nda zam yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilaçlara da zam geldi.

BeÅŸ bakanlÄ±ktan temsilcilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± Fiyat DeÄŸerlendirme Komisyonu (FDK) ocak ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da ilaç fiyatlarÄ±nÄ±n belirlenmesinde kullanÄ±lan Euro kurunun deÄŸerinin 2.1166 TL’den 2.3421 Türk LirasÄ±’na çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verdi.

BÜTÜN Ä°LAÇLARI KAPSIYOR

Böylece muayene ücretlerinin ardÄ±ndan ilaç fiyatlarÄ± da yüzde 10.65 oranÄ±nda artÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°laçlarda yeni fiyatlarÄ±n 20 Åžubat’tan itibaren uygulanmaya baÅŸlayacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Bu artÄ±ÅŸ piyasada bulunan tüm ilaçlarÄ± kapsayacak. Türkiye’de kamunun saÄŸlÄ±k harcamalarÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alabilmek için ilaç fiyatlarÄ±nÄ±n belirlenmesinde “kur sabitleme” sistemi uygulanÄ±yor.

3 OCAK’TA TOPLANTI YAPILDI

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumu (TÄ°TCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± temsilcilerinden oluÅŸan Fiyat DeÄŸerlendirme Komisyonu 3 Ocak tarihinde bir toplantÄ± yaptÄ±. ToplantÄ±da ilaçlarÄ±n Türkiye’deki fiyatlarÄ± masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. Bu konudaki ilaç firmalarÄ±nÄ±n talepleri de deÄŸerlendirildi. Öte yandan SGK, vatandaÅŸlarÄ±n ilaç fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸtan etkilenmemesi ve maÄŸdur olmamasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

SGK’YA 300 MÄ°LYON TL EK YÜK GETÄ°RECEK

Fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± ile beraber, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafÄ±ndan belirlenen geri ödeme fiyatlarÄ± tekrar gözden geçiriliyor. SGK, vatandaÅŸlarÄ±n fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±ndan etkilenmemesi ve maÄŸdur olmamasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürüyor. YapÄ±lacak çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan reçeteli alÄ±nan ilaçlarda vatandaÅŸlarÄ±n zamdan etkilenmeyeceÄŸi, reçetesiz alÄ±nan ilaçlarda vatandaÅŸlarÄ±n zamlÄ± ödeme yapacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Daha önce bu yÄ±l için 1 milyar TL’lik ilaç fiyat artÄ±ÅŸÄ± öngören ve buna yönelik bütçe ayÄ±ran SGK, son aylarda Euro ve dolarÄ±n yükselmesiyle bu rakama 300 milyon TL daha ekledi. AlÄ±nan karar SGK için de ek bir yük getirmiÅŸ oldu.

KUR ARTIÅžINA OCAK ÅžARTI GETÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Geçen sene firmalarla yapÄ±lan sözleÅŸmelerde idarenin uygun gördüÄŸünde kurda deÄŸiÅŸiklik yapabilmesini saÄŸlayan madde kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Her yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda ilaçta kur deÄŸerlendirmesi yapÄ±lmasÄ± ÅŸarta baÄŸlandÄ±.