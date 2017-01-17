Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 11:49

Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± evden Ã§Ä±kanlar ÅŸok etti

terÃ¶rist

Ä°stanbul Valisi Vahip Åžahin, Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± evden 2 drone Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n suçunu kabul ettiÄŸini açÄ±klayan Ä°stanbul Valisi VasÄ±p Åžahin, ÅŸunlarÄ± söyledi:

''Teröristi ile birlikte 197 bin ABD dolarÄ± ele geçirildi. 2 tabanca ve ÅŸarjörü bunlardan biri havalÄ± tabanca. 2 adet drone ve SÄ°M kartlar diÄŸer pek çok materyal ele geçirilmiÅŸtir. Terörist suçunu kabul etmiÅŸtir. Parmak izi de uyuÅŸmuÅŸtur. ''Terörist ile birlikte drone'larÄ±n ele geçirilmesine iliÅŸkin bir soruya Vali Åžahin, "Henüz nerede nasÄ±l kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair incelemeler devam ediyor" dedi.

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