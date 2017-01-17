Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 17 Ocak 2017

Meteoroloji genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bazÄ± iller iÃ§in kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ± ve BatÄ± Karadeniz ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Ege'nin iç kesimleri, Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±, BatÄ± Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Amasya ve Isparta çevrelerinin yükseklerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar ÅŸeklinde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; MuÄŸla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve ÅŸiddetli (50-100 kg/m2); Ä°zmir ve AydÄ±n çevreleri, Isparta'nÄ±n güney ilçeleri ile Burdur'un doÄŸu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olmasÄ± bekleniyor. Ä°ç ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ülke genelinde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ± ve mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n genellikle güneyli yönlerden, Marmara'nÄ±n kuzey ve batÄ±sÄ± ile BatÄ± Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara, Ege ve BatÄ± Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu, yüksek kesimleri karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu 8

Ä°stanbul: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 9

Bursa: Çok bulutlu, bugün öÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 9

Ä°zmir: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bugün (SalÄ±) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 13

Adana: ParçalÄ± bulutlu 16

Antalya: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; bugün çok kuvvetli ve yer yer ÅŸiddetli olmasÄ± bekleniyor. 14

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu 15

Trabzon: ParçalÄ± bulutlu 14 Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu -4 DiyarbakÄ±r: Az bulutlu 8