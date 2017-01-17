Oyuncu Mehmet Aslan gÃ¶zaltÄ±nda

Oyuncu Mehmet Aslan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Oyuncu Mehmet Aslan, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "CumhurbaÅŸkanÄ±'na hakaret" suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Nedeni yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar
AttÄ±ÄŸÄ± tweetler nedeniyle hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen Aslan'Ä±n Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldüÄŸü belirtildi.
Mehmet Aslan'Ä±n ifadesi alÄ±nacak
Aslan'Ä±n bugün öÄŸleden sonra ifade vermek üzere savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ± bekleniyor.
MHP'den milletvekili adayÄ±ydÄ±
7 Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ä°stanbul 3. Bölge 6. sÄ±radan milletvekili adayÄ± olan Aslan, seçilememiÅŸti.