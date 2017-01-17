Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 11:56

Oyuncu Mehmet Aslan gÃ¶zaltÄ±nda

mehmet aslan

Oyuncu Mehmet Aslan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Oyuncu Mehmet Aslan, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "CumhurbaÅŸkanÄ±'na hakaret" suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Nedeni yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar

AttÄ±ÄŸÄ± tweetler nedeniyle hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen Aslan'Ä±n Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldüÄŸü belirtildi.

Mehmet Aslan'Ä±n ifadesi alÄ±nacak

Aslan'Ä±n bugün öÄŸleden sonra ifade vermek üzere savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ± bekleniyor.

MHP'den milletvekili adayÄ±ydÄ±

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ä°stanbul 3. Bölge 6. sÄ±radan milletvekili adayÄ± olan Aslan, seçilememiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yaveri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yaveri Albay Furkan Ã–zdaban, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.


Kocaeli Adliyesi'nden firar eden asker

Kocaeli Adliyesi'ne getirilen asker bir anlÄ±k boÅŸluktan yararlanarak firar etti. Jandarma ve polisin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ asker yakalandÄ±.


DarÄ±bÃ¼kÃ¼ KÃ¶yÃ¼ baraj sularÄ±nÄ±n altÄ±na kaldÄ±

Isparta'da DarÄ±bÃ¼kÃ¼ KÃ¶yÃ¼, KasÄ±mlar BarajÄ± ve 3 HES projesi nedeniyle su altÄ±nda kaldÄ±.