DarÄ±bÃ¼kÃ¼ KÃ¶yÃ¼ baraj sularÄ±nÄ±n altÄ±na kaldÄ±

Isparta'da DarÄ±bÃ¼kÃ¼ KÃ¶yÃ¼, KasÄ±mlar BarajÄ± ve 3 HES projesi nedeniyle su altÄ±nda kaldÄ±.

Isparta'nÄ±n Sütçüler Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± 50 haneli DarÄ±bükü Köyü, Isparta ve Antalya sÄ±nÄ±rlarÄ±nda 17 kilometrekare alanÄ± kapsayan KasÄ±mlar BarajÄ± ve 3 HES projesi nedeniyle su altÄ±nda kaldÄ±. Bir çok bina gibi, tapu devrini yapmayan ve dava açan 76 yaÅŸÄ±ndaki Ümmühan Uysal'Ä±n evi de su altÄ±nda bulunuyor.

50 HANELÄ° KÖYÜN KAMULAÅžTIRILMASINA KARAR VERÄ°LDÄ°

TaçyÄ±ldÄ±z Elektrik Sanayi Üretim A.Åž. firmasÄ± tarafÄ±ndan Sütçüler Ä°lçesi ile Antalya'nÄ±n Manavgat Ä°lçesi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yapÄ±mÄ± devam eden KasÄ±mlar BarajÄ±, KasÄ±mlar I, KasÄ±mlar II ve DeÄŸirmenözü HES projeleriyle Kalker OcaÄŸÄ± ve KÄ±rma Eleme Tesisleri Beton Santrali projesi kapsamÄ±nda, Sütçüler'e baÄŸlÄ± 50 haneli DarÄ±bükü Köyü'ndeki evlerin kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.KamulaÅŸtÄ±rma alanÄ±nda bulunan ve evleri baraj suyu altÄ±nda kalacak 25 köylüye, alan dÄ±ÅŸÄ±nda 4'ü 70 metrekarelik, 21'i de 50'ÅŸer metrekarelik evler inÅŸa edildi. DiÄŸer 25 köylü için de çeÅŸitli ücretler ödendi ve aileler ÅŸehre göç etti. Köylülerden Ümmühan Uysal, tapu devrini yapmayÄ±p kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±na karÅŸÄ± dava açtÄ±.

''3 AÄ°LE Ä°TÄ°RAZ DAVASI AÇTI, 2'SÄ° BASKI NEDENÄ°YLE VAZGEÇTÄ°''

Geçen yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±ndan itibaren barajda su tutma iÅŸlemi baÅŸlatÄ±ldÄ±. Barajda doluluk nedeniyle su bÄ±rakÄ±lÄ±nca, köydeki evler sular altÄ±nda kalmaya baÅŸladÄ±. Dava henüz bitmeden böyle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Ümmühan Uysal'Ä±n oÄŸlu Hasan Uysal, "YaklaÅŸÄ±k 50 hane vardÄ± ve istimlak kararÄ± alÄ±ndÄ±. Ancak 3 aile itiraz davasÄ± açtÄ±. Ä°ki aile baskÄ± ve korkutma nedeniyle vazgeçti. Annemin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ev için vazgeçmedik, açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dava DanÄ±ÅŸtay'da devam ediyor. Åžu anda bizim ev de dahil çok sayÄ±da ev, barajdan bÄ±rakÄ±lan suyun altÄ±nda kaldÄ±." dedi.

VAAT EDÄ°LEN EVLER VERÄ°LMEDÄ°

Köylüye firma tarafÄ±ndan vaat edilen evlerin yapÄ±lan evlerle alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hasan Uysal, "Yöre mimarisine uygun, yaÅŸanÄ±labilir evler yapÄ±lacaktÄ± ama 50 metrekare hem çok küçük, hem de köylünün yaÅŸam ÅŸekline uygun olmadÄ±ÄŸÄ± için kabul etmedik. AyrÄ±ca 3 tapulu mülkümüze karÅŸÄ± 50 metrekare ev veriliyor sadece. Tapu deÄŸeri 10 bin lira olana da 50 metrekare ev, 50 bin lira olana da 50 metrekare ev veriyorlar. Köylünün olmazsa olmazÄ± ocak hiçbir evde yok. AhÄ±r, samanlÄ±k yok. Köylü yaÅŸamÄ±na hiç uygun olmayan ve çok küçük evler." diye konuÅŸtu. AralÄ±k ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±nda annesini ÅŸehre hastaneye götürdüklerini anlatan Uysal, "Annem köyde yaÅŸÄ±yordu. Hastane için ÅŸehre gittiÄŸimizde barajdan su bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberini aldÄ±k. Köye gidip baktÄ±ÄŸÄ±mda ev 1 metre su altÄ±nda ve girilemeyecek durumdaydÄ±. Ailemizin 80 yÄ±llÄ±k geçmiÅŸi, içindeki tüm eÅŸyalarÄ±yla birlikte ÅŸimdi tamamen sular altÄ±nda bÄ±rakÄ±ldÄ±." dedi.

HES ÅžÄ°RKETÄ° ALEYHÄ°NE SUÇ DUYURUSU

Evlerinin bahçesi suyla dolduÄŸunda valiliÄŸe ve Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na can ve mal güvenliklerinin olmadÄ±ÄŸÄ±na dair HES ÅŸirketi aleyhine suç duyurusunda bulunduklarÄ±nÄ± dile getiren Uysal, henüz hiçbir iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve süreç içerisinde evin tamamÄ±yla sular altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.