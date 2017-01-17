Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 12:40

Kocaeli Adliyesi'nden firar eden asker


Kocaeli Adliyesi'ne getirilen asker bir anlÄ±k boÅŸluktan yararlanarak firar etti. Jandarma ve polisin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ asker yakalandÄ±.

Bu sabah saatlerinde, Kocaeli Adliyesi'ne getirilenirilen asker, yanÄ±nda bulunan askerlerin bir anlÄ±k boÅŸluÄŸundan yararlanarak firar etti. KoÅŸarak adliyeden çÄ±kan asker kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, jandarma ve polis peÅŸine düÅŸtü. Adliyeden çÄ±ktÄ±ktan sonra yaklaÅŸÄ±k 200 metre kaçan asker, polislerin havaya ateÅŸ açmasÄ± sonucu durdu. Polisler yakaladÄ±ÄŸÄ± firariyi askerlere teslim etti. Yakalanan kiÅŸi askerler tarafÄ±ndan yeniden adliyeye götürüldü.

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