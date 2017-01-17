CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yaveri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yaveri Albay Furkan Ã–zdaban, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n ilk döneminde yanÄ±nda yaver olarak bulunan Albay Furkan Özdaban'Ä±n FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. 2014 yÄ±lÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ilk görev döneminde ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸyaverliÄŸini de yapan Albay Furkan Özdaban daha sonra KKTC'de Türk BarÄ±ÅŸ Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na alay komutanÄ± olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±. AralarÄ±nda Furkan Özdaban'Ä±n da bulunduÄŸu 9 albay FETÖ kapsamÄ±nda KÄ±brÄ±s'ta gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p dün gece Ankara'ya getirildi.