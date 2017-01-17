Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 16:26

TerÃ¶ristin gÃ¶nderildiÄŸi hastanede 250 polis ile gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±

reina katliamcÄ±sÄ±

Esenyurt'ta dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda yakalanan Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§tiÄŸi hastanede 250 polis gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±

2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk saatlerinde Reina'da yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dün yapÄ±lan operasyon sonucunda yakalanan terörist Abdulgadir Masharipov, Fatih'teki 29 MayÄ±s EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde saat 15.30'da saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildi. Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Çevik Kuvvet Özel Tim ekiplerinden oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k 250 polis hastaneye giden tüm yollarÄ± barikatlarla yaya ve araç trafiÄŸine kapattÄ±. SaldÄ±rgan saÄŸlÄ±k kontrolünden çÄ±kartÄ±lÄ±rken, polis memurlarÄ± kalkanlarÄ±nÄ± kaldÄ±rarak teröristin görüntüsünün çekilmesini engelledi.

 
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