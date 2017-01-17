Erdal Tosun'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan kazada tutuklanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ifade verdi

SanatÃ§Ä± Erdal Tosun'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan kazada tutuklanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n verdiÄŸi ifade ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Tosun'un kullandÄ±ÄŸÄ± araca çarparak ölümüne neden olduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklanan sürücünün, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.Ä°stanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±k Nihat Åžaki katÄ±ldÄ±. MüÅŸtekiler Erdal Tosun'un kÄ±zÄ± Zeynep Kiraz Tosun ile annesi Dursun Tosun'u ise avukatlarÄ± Çetin Yüksel temsil etti.

SavunmasÄ± sorulan Nihat Åžaki, olaydan dolayÄ± çok üzgün olduÄŸunu ve Erdal Tosun'a rahmet dilediÄŸini belirterek, BeÅŸiktaÅŸ Belediyesinde müdür ÅŸoförü olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 8 yÄ±ldÄ±r araba kullanabildiÄŸini, 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana da ehliyet sahibi olduÄŸunu söyledi.

"Araç kontrolümden çÄ±ktÄ±, hakimiyetimi kaybettim"

Kaza günü müdürü almak üzere araçla hareket ettiÄŸini, karanlÄ±kta havanÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± olduÄŸunu ve hangi hÄ±zla gittiÄŸini tam olarak hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Åžaki, ÅŸöyle devam etti:

"Dördüncü viteste gittiÄŸimi hatÄ±rlÄ±yorum, yol üç ÅŸeritliydi, ben en sol ÅŸeritte gidiyordum. Sabah erken olduÄŸu için ortam karanlÄ±ktÄ±, ÅŸiddetli bir yaÄŸmur yaÄŸÄ±yordu. O saatte yollar boÅŸ olduÄŸu için dördüncü viteste gidiyordum. Hafif rampaydÄ± ve karanlÄ±ktÄ±. Bu yüzden benim gittiÄŸim ÅŸeritte su birikintisi olduÄŸunu fark edemedim. Kendi ÅŸeridimden bu ÅŸekilde devam ederken aniden su birikintisine girdim. Girer girmez su birikintisinden dolayÄ± araç kontrolümden çÄ±ktÄ±, hakimiyetimi kaybettim, sol taraftaki orta refüje çarptÄ±m. BaÅŸÄ±m çarptÄ± ve ÅŸuurumu kaybettim. SonrasÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum."

Hastanede baÅŸka bir araca çarptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve araçtaki kiÅŸinin vefat ettiÄŸini öÄŸrendiÄŸini anlatan Åžaki, "Su birikintisi olmasa bu kaza meydana gelmezdi. Ben de trafik kazasÄ±nda babamÄ± kaybettiÄŸim için maÄŸduriyeti biliyorum. Hatta niÅŸanlÄ±ydÄ±m, bu durum bizi etkiledi. Tekrardan baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Olay günü aracÄ±mda baÅŸka kimse yoktu." ifadesini kullandÄ±.

Söz alan sanÄ±k avukatÄ± Ercüment Esel de bilinçli taksir durumu olmadÄ±ÄŸÄ± gibi yolun kusur durumunun dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini ve müvekkilinin hÄ±zlÄ± olduÄŸuna dair herhangi bir delil bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

"Türkiye'nin en büyük deÄŸerlerinden birinin yitirilmesine yol açtÄ±"

DuruÅŸmada beyanÄ± sorulan müÅŸtekilerin avukatÄ± Çetin Yüksel ise sanÄ±ktan ÅŸikayetçi olduklarÄ±nÄ± ve davaya katÄ±lmak istediklerini kaydederek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"MeslektaÅŸÄ±mÄ±n baÅŸtaki, 'ünlü olmasaydÄ± tutuklanmazdÄ±’ beyanlarÄ± talihsiz beyanlardÄ±r. Ölen kiÅŸinin ünlü olmasÄ± müvekkillerimi etkilemez. Çünkü müvekkillerimden birisi kÄ±zÄ± diÄŸeri de annesidir. MaÄŸdur ve maÄŸdur edenin zararlarÄ± arasÄ±nda orantÄ± kurularak tutuklama konusunda karar verilmesi gerekir. SanÄ±k çok üzgün olduÄŸunu söylüyor, haklÄ±dÄ±r çünkü Türkiye'nin en büyük deÄŸerlerinden birinin yitirilmesine yol açmÄ±ÅŸtÄ±r. 1 ay tutuklamanÄ±n vicdani olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± mahkemenizin taktirine bÄ±rakÄ±yorum."

Davaya iliÅŸkin ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline karÅŸÄ±lÄ±k müÅŸteki Zeynep Kiraz Tosun ile annesi Dursun Tosun'un müdahilliklerine hükmetti.

Tutuklu sanÄ±k Åžaki'nin, mevcut delil durumu, delillerin henüz toplanmamÄ±ÅŸ olmasÄ± ve kaçma ÅŸüphesi göz önüne alÄ±narak bu halinin devamÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±ran mahkeme, duruÅŸmanÄ±n 14 Åžubat'a ertelenmesine karar verdi.