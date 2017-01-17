Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 16:52

Ä°zmir'de kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle hayat durdu

izmirde sel

Ä°zmir'de belirli aralÄ±klarla etkili olan ÅŸiddetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yollar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼

Ä°zmir'de etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ cadde ve sokaklarÄ± göle çevirirken, yollarda biriken sular sürücülere ve vatandaÅŸlara zor anlar yaÅŸattÄ±.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünün uyarÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saÄŸanak Ä°zmir'de hayatÄ± olumsuz etkiledi. AralÄ±ksÄ±z devam eden yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle, Ä°zmir'deki cadde ve sokaklar göle döndü. Biriken sular nedeniyle trafikte zaman zaman durma noktasÄ±na gelirken, sürücüler de zor anlar yaÅŸadÄ±. BazÄ± vatandaÅŸlar, caddelerdeki yoÄŸun su birikintileri nedeniyle sokaklarÄ± çöp tenekeleri yardÄ±mÄ±yla trafiÄŸe kapattÄ±. YaÄŸmura hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan vatandaÅŸlar da, yaÄŸmurdan ÅŸemsiyeyle veya saçaklarÄ±n altÄ±na gizlenerek korundu. BazÄ± yollarda ise ekipler yoÄŸun mesai harcayarak sularÄ± tahliye etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgiye göre, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bölgesel olarak devam edeceÄŸi öÄŸrenildi.

HEYELAN NEDENÄ°YLE YOL KAPANDI

Bergama ilçesi Kozak mevkiinde, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ heyelana neden oldu. Gece yarÄ±sÄ± meydana gelen heyelanda büyük kayalar ve topraklar yolu kapattÄ±. Heyelan sÄ±rasÄ±nda yolda araç bulunmamasÄ± olasÄ± bir faciayÄ± önledi. Kapanan yol nedeniyle KarayollarÄ± 2. Bölge MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± ekipler iÅŸ makineleriyle seferber oldu. ÇalÄ±ÅŸmalara, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi Bergama BakÄ±rçay Åžantiyesi ekipleri de destek oldu. Kara yollarÄ±nca çalÄ±ÅŸmalar sürdürülürken, yol tek ÅŸeritli ve kontrollü olarak trafiÄŸe açÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

izmir haberleri

Ä°zmir'de bÃ¼yÃ¼k facia son anda engellendi

Ä°zmir'in simgesi KemeraltÄ± Ã§arÅŸÄ±sÄ±nda meydana gelen olayda bina duvarÄ± 3 aracÄ±n Ã¼zerine Ã§Ã¶ktÃ¼

mehmet aslan

Mehmet Aslan'Ä±n verdiÄŸi ifade ortaya Ã§Ä±ktÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan oyuncu Mehmet Aslan'Ä±n verdiÄŸi ifade ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Erdal Tosun

Erdal Tosun'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan kazada tutuklanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ifade verdi

SanatÃ§Ä± Erdal Tosun'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan kazada tutuklanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n verdiÄŸi ifade ortaya Ã§Ä±ktÄ±