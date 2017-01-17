Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 17:03

Mehmet Aslan'Ä±n verdiÄŸi ifade ortaya Ã§Ä±ktÄ±

mehmet aslan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan oyuncu Mehmet Aslan'Ä±n verdiÄŸi ifade ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Oyuncu Mehmet Aslan, emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda polis eÅŸliÄŸinde Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na getirildi. Aslan, ifadesi alÄ±nmak üzere Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Bürosu'na çÄ±karÄ±ldÄ±. SavcÄ± Yasemin Baba'ya ifade veren Aslan'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi. Aslan, avukatlarÄ±yla birlikte adliyeden ayrÄ±ldÄ±. 

SUÇLAMAYI REDDETTÄ° 

Mehmet Aslan'Ä±n polis ifadesinde, bir eÄŸlence mekanÄ±na girdiÄŸinde telefonunu ÅŸoförüne bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, söz konusu tweet'i ÅŸoförünün yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra da sildiÄŸini savundu. Aslan, "devleti ve yönetenlere yönelik hakaret içeren paylaÅŸÄ±mÄ±n yoktur. Böyle bir paylaÅŸÄ±mda bulunmam akÄ±l ve mantÄ±ÄŸa aykÄ±rÄ± bir harekettir" diyerek suçlamalarÄ± reddetti.

Gazinocular KralÄ± olarak anÄ±lan Fahrettin Aslan’Ä±n oÄŸlu Mehmet Aslan, 7 Haziran seçimlerinde MHP'den Ä°stanbul 2'inci bölge, 6'ncÄ± sÄ±radan milletvekili adayÄ± olmuÅŸtu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

izmir haberleri

Ä°zmir'de bÃ¼yÃ¼k facia son anda engellendi

Ä°zmir'in simgesi KemeraltÄ± Ã§arÅŸÄ±sÄ±nda meydana gelen olayda bina duvarÄ± 3 aracÄ±n Ã¼zerine Ã§Ã¶ktÃ¼

izmirde sel

Ä°zmir'de kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle hayat durdu

Ä°zmir'de belirli aralÄ±klarla etkili olan ÅŸiddetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yollar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼

Erdal Tosun

Erdal Tosun'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan kazada tutuklanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ifade verdi

SanatÃ§Ä± Erdal Tosun'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan kazada tutuklanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n verdiÄŸi ifade ortaya Ã§Ä±ktÄ±