CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan oyuncu Mehmet Aslan'Ä±n verdiÄŸi ifade ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Oyuncu Mehmet Aslan, emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda polis eÅŸliÄŸinde Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na getirildi. Aslan, ifadesi alÄ±nmak üzere Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Bürosu'na çÄ±karÄ±ldÄ±. SavcÄ± Yasemin Baba'ya ifade veren Aslan'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi. Aslan, avukatlarÄ±yla birlikte adliyeden ayrÄ±ldÄ±.

SUÇLAMAYI REDDETTÄ°

Mehmet Aslan'Ä±n polis ifadesinde, bir eÄŸlence mekanÄ±na girdiÄŸinde telefonunu ÅŸoförüne bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, söz konusu tweet'i ÅŸoförünün yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra da sildiÄŸini savundu. Aslan, "devleti ve yönetenlere yönelik hakaret içeren paylaÅŸÄ±mÄ±n yoktur. Böyle bir paylaÅŸÄ±mda bulunmam akÄ±l ve mantÄ±ÄŸa aykÄ±rÄ± bir harekettir" diyerek suçlamalarÄ± reddetti.

Gazinocular KralÄ± olarak anÄ±lan Fahrettin Aslan’Ä±n oÄŸlu Mehmet Aslan, 7 Haziran seçimlerinde MHP'den Ä°stanbul 2'inci bölge, 6'ncÄ± sÄ±radan milletvekili adayÄ± olmuÅŸtu.