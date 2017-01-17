Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 17:09

Ä°zmir'de bÃ¼yÃ¼k facia son anda engellendi

izmir haberleri

Ä°zmir'in simgesi KemeraltÄ± Ã§arÅŸÄ±sÄ±nda meydana gelen olayda bina duvarÄ± 3 aracÄ±n Ã¼zerine Ã§Ã¶ktÃ¼

Ä°zmir'in Konak ilçesi tarihi KemaraltÄ± çarÅŸÄ±sÄ±nda, metruk bir binanÄ±n duvarÄ± büyük bir gürültüyle 3 aracÄ±n üzerine çökerken, facianÄ±n eÅŸiÄŸinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi tarihi KemeraltÄ± ÇarÅŸÄ±sÄ±nda meydana geldi. Ara sokakta metruk halde bulunan bir binanÄ±n duvarÄ±, büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin etkisiyle park halindeki araçlar molozlarÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. VatandaÅŸlar, gördükleri manzara karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±na döndü. Meydana gelen olayda, üç araçta büyük hasar oluÅŸtu. O sÄ±rada bölgede kimsenin bulunmamasÄ± ise facianÄ±n önüne geçti.

"BÜYÜK BÄ°R FACÄ°ADAN DÖNÜLDÜ"

AracÄ± hasar gören vatandaÅŸlardan Erkan Vurhan (40), metruk tarzÄ± binalarda önlem alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. AracÄ±nÄ±n kullanÄ±lamaz hala geldiÄŸini ifade eden Vurhan, "Ne olduÄŸunu anlamadÄ±k. Büyük bir gürültüyle çöktü. DiÄŸer aracÄ±n sahibinin kÄ±zÄ± iki dakika önce buradaydÄ±. Büyük bir faciadan dönüldü. Belediyeden bu tür kullanÄ±lmayan binalara önlem almalarÄ±nÄ± istiyoruz" dedi.Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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