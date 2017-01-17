Esenyurt'ta bugÃ¼n de PKK operasyonu terÃ¶ristler yakalandÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bugÃ¼n de Esenyurt'taydÄ±. PKK soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶ristler yakalandÄ±.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adÄ±na kÄ±rsal alanda faaliyet gösteren ve silahlÄ± eylem yapmak üzere Ä°stanbul'a gönderildikleri öne sürülen ÅŸüphelilere yönelik çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

ESENYURT DAHÄ°L 6 Ä°LÇEDE OPERASYON

Bu kapsamda, Kartal, Fatih, GaziosmanpaÅŸa, Bahçelievler, Esenyurt, Sultanbeyli ve BaÅŸakÅŸehir'de belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiÄŸi operasyonda 15 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

KAMU KURUMLARINDA KEÅžÄ°F YAPMIÅžLAR

Adreslerde yapÄ±lan aramalarda çok sayÄ±da dijital veri ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen veriler üzerinde yapÄ±lan incelemelerde, ÅŸüphelilerin kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na yönelik keÅŸif çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±klarÄ±, güvenlik güçleri hakkÄ±nda istihbarat ve bilgi toplama faaliyetlerinde bulunduklarÄ± öÄŸrenildi.