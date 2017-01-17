Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 19:24

Esenyurt'ta bugÃ¼n de PKK operasyonu terÃ¶ristler yakalandÄ±


Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bugÃ¼n de Esenyurt'taydÄ±. PKK soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶ristler yakalandÄ±.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adÄ±na kÄ±rsal alanda faaliyet gösteren ve silahlÄ± eylem yapmak üzere Ä°stanbul'a gönderildikleri öne sürülen ÅŸüphelilere yönelik çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

ESENYURT DAHÄ°L 6 Ä°LÇEDE OPERASYON

Bu kapsamda, Kartal, Fatih, GaziosmanpaÅŸa, Bahçelievler, Esenyurt, Sultanbeyli ve BaÅŸakÅŸehir'de belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiÄŸi operasyonda 15 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

KAMU KURUMLARINDA KEÅžÄ°F YAPMIÅžLAR

Adreslerde yapÄ±lan aramalarda çok sayÄ±da dijital veri ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen veriler üzerinde yapÄ±lan incelemelerde, ÅŸüphelilerin kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na yönelik keÅŸif çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±klarÄ±, güvenlik güçleri hakkÄ±nda istihbarat ve bilgi toplama faaliyetlerinde bulunduklarÄ± öÄŸrenildi.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


CÃ¼bbeli Ahmet'in satranÃ§ sÃ¶zlerine Diyanet'ten ÅŸok aÃ§Ä±klama

SatranÃ§ oynamak domuz eti yemeÄŸe benzer diyen CÃ¼bbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut ÃœnlÃ¼'ye Diyanet'ten yalanlama geldi.


Hulusi Akar NATO terÃ¶rle mÃ¼cadelede daha fazla sorumluluk almalÄ±

176'ncÄ± NATO Askeri Komite Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, "NATO terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda daha fazla sorumluluk almalÄ±" dedi.

izmir haberleri

Ä°zmir'de bÃ¼yÃ¼k facia son anda engellendi

Ä°zmir'in simgesi KemeraltÄ± Ã§arÅŸÄ±sÄ±nda meydana gelen olayda bina duvarÄ± 3 aracÄ±n Ã¼zerine Ã§Ã¶ktÃ¼