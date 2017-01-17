Hulusi Akar NATO terÃ¶rle mÃ¼cadelede daha fazla sorumluluk almalÄ±

176'ncÄ± NATO Askeri Komite Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, "NATO terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda daha fazla sorumluluk almalÄ±" dedi.

TÜRK SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n, 17-18 Ocak tarihlerinde NATO KarargahÄ± Brüksel/Belçika'da icra edilen 176'ncÄ± NATO Askeri Komite Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. ToplantÄ± kapsamÄ±nda 17 Ocak tarihinde icra edilen oturumlarda; NATO komuta yapÄ±sÄ±nÄ±n iÅŸlevselliÄŸinin deÄŸerlendirildiÄŸi, Afganistan'da genel güvenlik durumu ile icra edilen KararlÄ± Destek Görevi ve terörizm ile mücadele konularÄ±nÄ±n görüÅŸüldüÄŸü belirtildi.

"NATO DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI"

ToplantÄ±da Orgeneral Akar tarafÄ±ndan, NATO'nun terörizmle mücadele kapsamÄ±nda daha fazla sorumluluk almasÄ± ve Türkiye'ye daha somut destek vermesi gerektiÄŸi konularÄ±nÄ±n gündeme getirildiÄŸi ifade edilirken,Türkiye'nin Afganistan'da çerçeve ülke olarak daha önceden olduÄŸu gibi sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeye devam edeceÄŸi kaydedildi. Orgeneral Akar'Ä±n çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda ABD, Avusturya, Ukrayna, Romanya, Avustralya, Ä°srail ve Ä°talya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ile ikili görüÅŸmelerde bulunduÄŸu açÄ±klandÄ±.