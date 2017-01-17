Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 19:24

Hulusi Akar NATO terÃ¶rle mÃ¼cadelede daha fazla sorumluluk almalÄ±


176'ncÄ± NATO Askeri Komite Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, "NATO terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda daha fazla sorumluluk almalÄ±" dedi.

TÜRK SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n, 17-18 Ocak tarihlerinde NATO KarargahÄ± Brüksel/Belçika'da icra edilen 176'ncÄ± NATO Askeri Komite Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. ToplantÄ± kapsamÄ±nda 17 Ocak tarihinde icra edilen oturumlarda; NATO komuta yapÄ±sÄ±nÄ±n iÅŸlevselliÄŸinin deÄŸerlendirildiÄŸi, Afganistan'da genel güvenlik durumu ile icra edilen KararlÄ± Destek Görevi ve terörizm ile mücadele konularÄ±nÄ±n görüÅŸüldüÄŸü belirtildi.

"NATO DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI"

ToplantÄ±da Orgeneral Akar tarafÄ±ndan, NATO'nun terörizmle mücadele kapsamÄ±nda daha fazla sorumluluk almasÄ± ve Türkiye'ye daha somut destek vermesi gerektiÄŸi konularÄ±nÄ±n gündeme getirildiÄŸi ifade edilirken,Türkiye'nin Afganistan'da çerçeve ülke olarak daha önceden olduÄŸu gibi sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeye devam edeceÄŸi kaydedildi. Orgeneral Akar'Ä±n çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda ABD, Avusturya, Ukrayna, Romanya, Avustralya, Ä°srail ve Ä°talya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ile ikili görüÅŸmelerde bulunduÄŸu açÄ±klandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


CÃ¼bbeli Ahmet'in satranÃ§ sÃ¶zlerine Diyanet'ten ÅŸok aÃ§Ä±klama

SatranÃ§ oynamak domuz eti yemeÄŸe benzer diyen CÃ¼bbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut ÃœnlÃ¼'ye Diyanet'ten yalanlama geldi.


Esenyurt'ta bugÃ¼n de PKK operasyonu terÃ¶ristler yakalandÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bugÃ¼n de Esenyurt'taydÄ±. PKK soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶ristler yakalandÄ±.

izmir haberleri

Ä°zmir'de bÃ¼yÃ¼k facia son anda engellendi

Ä°zmir'in simgesi KemeraltÄ± Ã§arÅŸÄ±sÄ±nda meydana gelen olayda bina duvarÄ± 3 aracÄ±n Ã¼zerine Ã§Ã¶ktÃ¼