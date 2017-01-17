CÃ¼bbeli Ahmet'in satranÃ§ sÃ¶zlerine Diyanet'ten ÅŸok aÃ§Ä±klama

SatranÃ§ oynamak domuz eti yemeÄŸe benzer diyen CÃ¼bbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut ÃœnlÃ¼'ye Diyanet'ten yalanlama geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün satrançla ilgili sözlerine Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan fetva niteliÄŸinde yanÄ±t geldi. YanÄ±tta, satrançla ilgili olduÄŸu söylenen hadisin uydurma olduÄŸu belirtildi.Cübbeli Ahmet, "Satranç tavladan da kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateÅŸi tutmak daha hayÄ±rlÄ±. Satranç oynayan kiÅŸi insanlarÄ±n en yalancÄ±sÄ±. Oynayanlara ölürken kelime-i ÅŸahadet nasip olmayabilir. Satranç oynayan lanetlenmiÅŸtir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir. Bu oyunlarÄ± oynayacaÄŸÄ±nÄ±za elinize tesbih alÄ±n, sübhanallah çekin" demiÅŸti.

DÄ°YANET: HADÄ°S DEÄžÄ°L UYDURMADIR

CHP eski milletvekili Ziya Yergök, Diyanet Ä°ÅŸleri'nin 'Dini Bilgilendirme Platformu'na baÅŸvurarak bu açÄ±klamayla ilgili bilgi istedi. Yergök'e, Din Ä°ÅŸleri Yüksek Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan ÅŸu açÄ±klama geldi:"'Satranç oynayan lanetlenmiÅŸtir, oyunculara bakan da domuz eti yemiÅŸ gibidir' ÅŸeklinde söylenen söz, hadis deÄŸil uydurmadÄ±r. Peygamberimizden santranç oynamayÄ± yasaklayan hiç bir sahih hadis gelmemiÅŸtir."

DÄ°YANET: KUMAR VE YASAK HUSUS BARINDIRMAYAN OYUNLAR MÜBAHTIR

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Din Ä°ÅŸleri Yüksek Kurulu'nun açÄ±klamasÄ±nÄ±n tam metni ÅŸöyle:"FÄ±trat dini olan Ä°slam insanlarÄ±n maddi ve manevi ihtiyaçlarÄ±nÄ± göz önünde bulundurmuÅŸ, bu arada meÅŸru eÄŸlenme ihtiyacÄ±nÄ± da dikkate alarak bununla ilgili ilkeler koymuÅŸtur. EÄŸlenmede temel ilke ise, dinin koyduÄŸu emir ve yasaklara doÄŸrudan ya da dolaylÄ± ÅŸekilde aykÄ±rÄ± olmamaktÄ±r.Dinimizde eÄŸlenmenin ibadetleri ve asli görevleri terk ve ihmale yol açacak ÅŸekilde birinci plana alÄ±nmamasÄ± öngörülmekte ve tercih edilecek oyunun yararlÄ± olmasÄ± tavsiye edilmektedir. Ä°çerisinde kumar ve benzeri yasak hususlar bulunmayan oyunlar "eÅŸyada asÄ±l olan mubah oluÅŸtur" ilkesi gereÄŸince genel olarak mubah kabul edilir.

"SATRANÇ OYNAMAK CAÄ°Z DEÄžÄ°LDÄ°R"

Buna göre kumara vesile yapÄ±lmasÄ±, ibadetlere engel olmasÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± derecede zaman israfÄ±na yol açmasÄ± durumunda satranç oynamak caiz deÄŸildir. Ancak kumara vesile yapmaksÄ±zÄ±n, ibadetlere engel olmayacak tarzda, fazla zaman israfÄ±na da yol açmamak kaydÄ±yla sadece eÄŸlenmek için oynamakta dini açÄ±dan bir sakÄ±nca bulunmamaktadÄ±r. 'Satranç oynayan lanetlenmiÅŸtir, oyunculara bakan da domuz eti yemiÅŸ gibidir' ÅŸeklinde söylenen söz, hadis deÄŸil uydurmadÄ±r. Peygamberimizden satranç oynamayÄ± yasaklayan hiç bir sahih hadis gelmemiÅŸtir."