Huzur operasyonunda polis terÃ¶r propagandasÄ± yapÄ±lan duvarlarÄ± spreyle boyadÄ±

Adana'da huzur operasyonu yapan polis 1 PKK Ã¼yesi ve 6 torbacÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±rken, terÃ¶r propagandasÄ± yapÄ±lan duvarlarÄ± da spreyledi.

Adana'da 'huzur' uygulamasÄ± yapan polis, 6 uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ±nÄ± bir de PKK üyesi teröristi yakaladÄ±. Kovalamaca sonucu yakalanan zanlÄ±lar sorgulanmak üzere Adana Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldü.Adana Emniyet MüdürlüÄŸü'nün uzun zamandan beri yaptÄ±ÄŸÄ± 'Huzur UygulamasÄ±'nÄ±n yeni adresi, Gülbahçe mahallesinin Obalar caddesi oldu. Havadan helikopterin destek verdiÄŸi, Özel Harekat Timleri, TEM ve AsayiÅŸ ekiplerince yapÄ±lan uygulamaya 450 polis katÄ±ldÄ±. ZÄ±rhlÄ± araçlar ve Özel Tim'e baÄŸlÄ± keskin niÅŸancÄ±larÄ±n çevre güvenliÄŸi aldÄ±ÄŸÄ± huzur uygulamasÄ±nda iÅŸyerleri, ve metruk binalara giren ekipler, didik didik arama yaptÄ±.

PKK ÜYELÄ°ÄžÄ° SUÇUNDAN ARANAN ZANLI YAKALANDI

Åžüpheli ÅŸahÄ±slar ve araçlarÄ± durduran ekipler, zanlÄ±larÄ±n kimlik kontrolünü yapÄ±p, GBT sorgulamasÄ±ndan geçirdi. Sorgulama sÄ±rasÄ±nda, kimliÄŸi gizli tutulan bir kiÅŸinin bölücü terör örgütü üyeliÄŸinden arandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Kaçmak isteyen genç, kelepçelenerek sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'ne götürüldü.

6 TORBACI GÖZALTINA ALINDI

VatandaÅŸlarÄ±n meraklÄ± gözlerle izlediÄŸi uygulama sÄ±rasÄ±nda 27 iÅŸyerini kontrol eden ekipler, 3 yasadÄ±ÅŸÄ± oyun makinesi ele geçirdi. Ekiplerin kontrolleri sÄ±rasÄ±nda 'dur' ihtarÄ±na uymayÄ±p kaçmaya çalÄ±ÅŸan ve kovalamaca sonrasÄ±nda ara sokakta yakalanan 6 torbacÄ±nÄ±n üzerinden bir miktar eroin elde edildi. Kelepçelenerek gözaltÄ±na alÄ±nan zehir satÄ±cÄ±larÄ±, UyuÅŸturucu SuçlarÄ± ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerine teslim edildi. Huzur uygulamasÄ±nda plakasÄ± olmayan 3 motosiklete el kondu.

POLÄ°S SPREYLE PKK PROPAGANDASINI SÄ°LDÄ°

Öte yandan huzur operasyonuna katÄ±lan polislerden birinin elindeki spreyle, bir kepnge yazÄ±lmÄ±ÅŸ terör örgütü PKK propagandasÄ± içeren yazÄ±larÄ± silmesi dikkat çekti.