Ä°stanbul'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 15 terÃ¶rist yakalandÄ±

Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda silahlÄ± eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 15 kiÅŸi yakalandÄ±

Ä°stanbul'da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda, aralarÄ±nda silahlÄ± eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± iddia edilen ÅŸüphelilerin de bulunduÄŸu 15 kiÅŸi yakalandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adÄ±na kÄ±rsal alanda faaliyet gösteren ve silahlÄ± eylem yapmak üzere Ä°stanbul’a gönderildikleri öne sürülen ÅŸüphelilere yönelik çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Bu kapsamda, Kartal, Fatih, GaziosmanpaÅŸa, Bahçelievler, Esenyurt, Sultanbeyli ve BaÅŸakÅŸehir’de belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiÄŸi operasyonda 15 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Adreslerde yapÄ±lan aramalarda çok sayÄ±da dijital veri ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen veriler üzerinde yapÄ±lan incelemelerde, ÅŸüphelilerin kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na yönelik keÅŸif çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±klarÄ±, güvenlik güçleri hakkÄ±nda istihbarat ve bilgi toplama faaliyetlerinde bulunduklarÄ± öÄŸrenildi.Åžüphelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor.