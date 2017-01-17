Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 20:33

Ä°ki eski asker FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklandÄ±

fetÃ¶ soruÅŸturma

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 2 eski askerin tutuklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe giriÅŸimi soruÅŸturmasÄ±nda 2 eski asker tutuklandÄ±.Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan Albay Ersin D. ile Astsubay Osman U. Ankara Adliyesine getirildi.SoruÅŸturmayÄ± yürüten Cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren ÅŸüpheliler, tutuklanmalarÄ± talebiyle sulh ceza hakimliÄŸine sevk edildi.Åžüpheliler, hakimlik sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ersin D. ve Osman U'nun, daha önce KHK ile mesleklerinden ihraç edildikleri öÄŸrenildi.

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