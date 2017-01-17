DanÄ±ÅŸtay emeklilerin sendikalÄ± olabilmelerinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±yor

DanÄ±ÅŸtay, iÅŸÃ§i ve memur emeklilerinin sendikalÄ± olabilmelerinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§abilmelerine iliÅŸkin yasal dÃ¼zenlemeyi dÃ¼zelterek sendika yerine dernek kurabileceklerini belirtti.

DanÄ±ÅŸtay, iÅŸçi ve memur emeklilerinin sendikalÄ± olabilmelerinin önünü açan Ankara 7. Ä°dare Mahkemesi kararÄ±nÄ±n yürütmesinin durdurulmasÄ± istemini reddetti. Yeni Emekli Bir-Sen Genel BaÅŸkanÄ± OdabaÅŸ, "Yüksek mahkemenin kararÄ±na göre iÅŸçi, BaÄŸ-Kur ve memur emeklileri sendika kurabilecek. AnayasanÄ±n 53. maddesine istinaden yapÄ±lacak bir uyum yasasÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 12 milyon emekli sendikalÄ± olma hakkÄ±nÄ± kavuÅŸacak. DanÄ±ÅŸtay, emekliler için tarihi bir karar vererek, emeklilere sendika yolunu açtÄ±. Mahkeme kararÄ± herkesi baÄŸlar. Sendika kurmanÄ±n önündeki engel kaldÄ±rÄ±ldÄ±" dedi.

"SENDÄ°KA" YERÄ°NE "DERNEK"

Yeni Emekliler BirliÄŸi SendikasÄ± (Yeni Emekli Bir-Sen) yönetim kurulu üyeleri, 26 Eylül 2013'te kuruluÅŸ dilekçesiyle Ankara Ä°l Dernekler MüdürlüÄŸüne baÅŸvurdu. Valilik yetkilileri, emeklilerin sendika kurabileceklerine iliÅŸkin yasal düzenleme bulunmamasÄ± nedeniyle Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na emeklilerin sendika kuruma haklarÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 27 Haziran 2016'da gelen cevapta, emeklilerin "sendika" yerine "dernek" kurabilecekleri bildirildi. Ankara ValiliÄŸi de bu bilgilendirme gereÄŸi sendika kuruluÅŸ dilekçesini iÅŸleme koymayarak, baÅŸvuruyu reddetti. Sendika yönetimi ise Ankara ValiliÄŸinin ret iÅŸlemenin iptali istemiyle Ankara 7. Ä°dare Mahkemesinde dava açtÄ±. Valilik iÅŸlemini iptal eden Mahkeme, Ankara ValiliÄŸi ve Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "emekliler sendika kuramaz" kararÄ±nÄ± hukuka aykÄ±rÄ± bularak, AnayasanÄ±n 17. ve 51. maddeleri ile Ä°nsan HaklarÄ± Avrupa SözleÅŸmesi'nin 11. maddesi gereÄŸince emeklilerin sendika kurabileceklerine hükmetti. Bunun üzerine Ankara ValiliÄŸi, Ankara 7. Ä°dare Mahkemesi'nin kararÄ±nÄ± temyiz ederek, yürütmesinin durdurulmasÄ±nÄ± ve kararÄ±n bozulmasÄ±nÄ± istedi. Temyiz istemini 10 AralÄ±k 2016'da görüÅŸen DanÄ±ÅŸtay 10. Dairesi, Ankara ValiliÄŸinin baÅŸvurusuyla ilgili ilk incelemesini tamamladÄ±.Ankara 7. Ä°dare Mahkemesi kararÄ±nÄ±n yürütmesinin durdurulmasÄ± istemini oy birliÄŸiyle reddeden daire, temyiz istemini daha sonra esastan karara baÄŸlayacak.

"DANIÅžTAY TARÄ°HÄ° BÄ°R KARAR VERDÄ°"

AA muhabirine konuÅŸan Yeni Emekli Bir-Sen Genel BaÅŸkanÄ± Ä°srafil OdabaÅŸ, DanÄ±ÅŸtay'Ä±n sendikalarÄ±nÄ±n lehine verdiÄŸi kararÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 12 milyon emekliyi doÄŸrudan ilgilendirdiÄŸine dikkati çekerek, "Yüksek mahkemenin kararÄ±na göre iÅŸçi ve memur emeklileri sendika kurabilecek. AnayasanÄ±n 53. maddesine istinaden yapÄ±lacak bir uyum yasasÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 12 milyon emekli sendikalÄ± olama hakkÄ±nÄ± kavuÅŸacak. DanÄ±ÅŸtay emekliler için tarihi bir karar vererek emeklilere sendika yolunu açtÄ±." dedi.KararÄ±n kendilerine tebliÄŸ edilmesi üzerine kuruluÅŸ dilekçesi ve sendika karar defteriyle yeniden valiliÄŸe baÅŸvurduklarÄ±nÄ± söyleyen OdabaÅŸ, "Ä°l Dernekler MüdürlüÄŸü, dilekçemizi DanÄ±ÅŸtayÄ±n kararÄ±yla birlikte bakanlÄ±ÄŸa gönderecektir. Umuyoruz ki yakÄ±n bir zamanda kuruluÅŸumuz tescillenir." diye konuÅŸtu.

"MAHKEME KARARI HERKESÄ° BAÄžLAR"

OdabaÅŸ, idarenin, mahkemenin kararÄ±na uymak zoruna olduÄŸunu, bununla ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Mahkeme kararÄ± herkesi baÄŸlar. Sendika kurmanÄ±n önündeki engel kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bundan sonra yetkili sendika, iÅŸçi, BaÄŸ-Kur ve memurlarÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu Sosyal Güvelik Kurumu ile toplu sözleÅŸme yapma hakkÄ±na sahip olacak. ArtÄ±k emekliler kendileriyle ilgili kararÄ±, kendilerini doÄŸrudan temsil eden emekli sendikalarÄ±nÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla verebilecek." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±,2010'da yapÄ±lan referandumla kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi sonucunda memurlara toplu sözleÅŸme hakkÄ± verildiÄŸini, emeklilerin de bu imkandan yararlanabileceklerinin açÄ±k bir ÅŸekilde vurgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran OdabaÅŸ, ÅŸöyle devam etti:

"UYGULAMA EÅžÄ°TLÄ°K Ä°LKESÄ°NE AYKIRIYDI"

"Ancak bu hak, emeklilerin temsilcileri yerine aktif çalÄ±ÅŸan memurlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± toplu sözleÅŸme ile veriliyor. Bu durum eÅŸitlik ilkesine de anayasadaki toplu sözleÅŸme hükmüne de aykÄ±rÄ±. Zira toplu sözleÅŸme masasÄ±nda alÄ±nan kararlarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu çalÄ±ÅŸan memurlara yönelik. AnayasanÄ±n 53. maddesine istinaden çÄ±karÄ±lacak bir uyum yasasÄ± ile bu sorun giderilebilecektir." AnayasanÄ±n yanÄ± sÄ±ra Türkiye'nin imzaladÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± sözleÅŸmelere göre emeklilerin sendika kurma hakkÄ±nÄ±n görmezden gelinemeyeceÄŸini vurgulayan OdabaÅŸ, "Bundan on yÄ±l önce memurlar için de 'sendika kuramaz' diyorlardÄ±, bugün memurlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yüzde 80'i sendika üyesi." ifadesini kullandÄ±.