Åžeker Ã§uvalÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ patlayÄ±cÄ± bulundu

Tunceli'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 10 Ã§uval iÃ§erisinde patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi

Tunceli ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, terör örgütlerine yönelik operasyonlarÄ±n aralÄ±ksÄ±z devam ettiÄŸi belirtildi.Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan merkeze baÄŸlÄ± Bali Deresi mevkisinde bugün operasyon gerçekleÅŸtirildiÄŸi belirilen açÄ±klamada, "GerçekleÅŸtirilen operasyon kapsamÄ±nda, 10 çuval içerisinde toplam 400-450 kilogram ÅŸekerle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ amonyum nitrat ile teröristlere ait çok sayÄ±da tÄ±bbi ve yaÅŸamsal malzeme ele geçirilmiÅŸtir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiÅŸtir." ifadesine yer verildi.