Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 20:49

Son dakika Ankara'da korkutan patlama

son dakika

BaÅŸkent Ankara'da bir binada duyulan patlama sesi panik yarattÄ±

Ankara'nÄ±n Küçükesat semtinde bir binada patlama sesi duyuldu. Patlamaya doÄŸalgaz ya da tüpgaz patlamasÄ±nÄ±n neden olmasÄ± üzerinde duruluyor.

 
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ankara patlama

Ankara'daki patlamayla ilgili ilk aÃ§Ä±klama geldi

Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgili Ankara Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut Karaaslan aÃ§Ä±klama yaptÄ±


Ankara'da korkutan doÄŸal gaz patlamasÄ±

Ankara Ã‡ankaya'da doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±ndan kaynaklÄ± olarak binada patlama gerÃ§ekleÅŸti. 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± patlamada, binanÄ±n Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±.

Sinop ValiliÄŸi

Sinop ValiliÄŸinde hareketli saatler

Sinop ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde av tÃ¼feÄŸi ile intihara kalkÄ±ÅŸan kiÅŸiye polis mÃ¼dahale etti