Son dakika Ankara'da korkutan patlama

BaÅŸkent Ankara'da bir binada duyulan patlama sesi panik yarattÄ±
Ankara'nÄ±n Küçükesat semtinde bir binada patlama sesi duyuldu. Patlamaya doÄŸalgaz ya da tüpgaz patlamasÄ±nÄ±n neden olmasÄ± üzerinde duruluyor.
Ankara'nÄ±n Küçükesat semtinde bir binada patlama sesi duyuldu. Patlamaya doÄŸalgaz ya da tüpgaz patlamasÄ±nÄ±n neden olmasÄ± üzerinde duruluyor.
Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgili Ankara Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut Karaaslan aÃ§Ä±klama yaptÄ±
Ankara Ã‡ankaya'da doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±ndan kaynaklÄ± olarak binada patlama gerÃ§ekleÅŸti. 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± patlamada, binanÄ±n Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±.
Sinop ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde av tÃ¼feÄŸi ile intihara kalkÄ±ÅŸan kiÅŸiye polis mÃ¼dahale etti