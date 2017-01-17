Son dakika Ankara'da korkutan patlama

BaÅŸkent Ankara'da bir binada duyulan patlama sesi panik yarattÄ±

Ankara'nÄ±n Küçükesat semtinde bir binada patlama sesi duyuldu. Patlamaya doÄŸalgaz ya da tüpgaz patlamasÄ±nÄ±n neden olmasÄ± üzerinde duruluyor.