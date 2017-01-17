Ankara'daki patlamanÄ±n nedeni belli oldu

Ankara'da meydana gelen patlamanÄ±n doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± veya tÃ¼pten kaynaklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

BaÅŸkentte, Çankaya ilçesinde bir apartmanda doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± ya da tüpten kaynaklandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen patlama meydana geldi.AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± ilk bilgilere göre, Küçükesat Mahallesi BaÅŸçavuÅŸ Sokak'ta üç katlÄ± bir apartmanda doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± ya da tüpten kaynaklandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen patlama nedeniyle binada hasar oluÅŸtu.Olay yerine çok sayÄ±da polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.Olayda, yaralanan bir kiÅŸinin Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.PatlamanÄ±n meydana geldiÄŸi binanÄ±n çevresinde güvenlik önlemleri alÄ±nÄ±rken, ekipler çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.