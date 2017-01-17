Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 21:01

Ankara'daki patlamanÄ±n nedeni belli oldu

ankara patlama

Ankara'da meydana gelen patlamanÄ±n doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± veya tÃ¼pten kaynaklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

BaÅŸkentte, Çankaya ilçesinde bir apartmanda doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± ya da tüpten kaynaklandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen patlama meydana geldi.AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± ilk bilgilere göre, Küçükesat Mahallesi BaÅŸçavuÅŸ Sokak'ta üç katlÄ± bir apartmanda doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± ya da tüpten kaynaklandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen patlama nedeniyle binada hasar oluÅŸtu.Olay yerine çok sayÄ±da polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi.Olayda, yaralanan bir kiÅŸinin Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.PatlamanÄ±n meydana geldiÄŸi binanÄ±n çevresinde güvenlik önlemleri alÄ±nÄ±rken, ekipler çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

ankara patlama

Ankara'daki patlamayla ilgili ilk aÃ§Ä±klama geldi

Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgili Ankara Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut Karaaslan aÃ§Ä±klama yaptÄ±


Ankara'da korkutan doÄŸal gaz patlamasÄ±

Ankara Ã‡ankaya'da doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±ndan kaynaklÄ± olarak binada patlama gerÃ§ekleÅŸti. 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± patlamada, binanÄ±n Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±.

Sinop ValiliÄŸi

Sinop ValiliÄŸinde hareketli saatler

Sinop ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde av tÃ¼feÄŸi ile intihara kalkÄ±ÅŸan kiÅŸiye polis mÃ¼dahale etti