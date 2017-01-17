Sinop ValiliÄŸinde hareketli saatler

Sinop ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde av tÃ¼feÄŸi ile intihara kalkÄ±ÅŸan kiÅŸiye polis mÃ¼dahale etti

Olay bu akÅŸam üzeri Sinop ValiliÄŸi önünde meydana geldi. KimliÄŸi açÄ±klanmayan bir kiÅŸi, valiliÄŸin önünde av tüfeÄŸi ile kendini vurmaya kalkÄ±ÅŸtÄ±. Valilikte görevli polislerin ikna çabalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan intihar etmeye yeltenen kiÅŸi, havaya bir el ateÅŸ etti. BiranlÄ±k dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanan polis, ÅŸüphelinin üzerine hamle yaparak elindeki tüfeÄŸi aldÄ±. Etkisiz hale getirilen ÅŸüpheli, gözaltÄ±na alÄ±narak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruÅŸturma sürdürülüyor.