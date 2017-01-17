Ankara'da korkutan doÄŸal gaz patlamasÄ±

Ankara Ã‡ankaya'da doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±ndan kaynaklÄ± olarak binada patlama gerÃ§ekleÅŸti. 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± patlamada, binanÄ±n Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±.

Ankara'nÄ±n Çankaya ilçesinde bir apartmanda doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± ya da tüpten kaynaklandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 kiÅŸi Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Küçükesat Mahallesi BaÅŸçavuÅŸ Sokak'ta üç katlÄ± bir apartmanda doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± ya da tüpten kaynaklandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen patlama nedeniyle binada hasar oluÅŸtu.

3 KÄ°ÅžÄ° YARALANDI

Olay yerine çok sayÄ±da polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Olayda 3 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

BÄ°NANIN ÇEVRESÄ°NDE GÜVENLÄ°K ÖNLEMÄ° ALINDI

PatlamanÄ±n meydana geldiÄŸi binanÄ±n çevresinde güvenlik önlemleri alÄ±nÄ±rken, ekipler çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

"TERÖR EYLEMÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° HÄ°ÇBÄ°R BULGU YOK"

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'Ä±n olayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "YaralÄ±larÄ±n beyanÄ±na göre, çakmaÄŸÄ±n çakÄ±lmasÄ± sonucu meydana gelen patlama doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± gösteriyor. Terör eylemiyle ilgili hiçbir bulgu yok" dedi.