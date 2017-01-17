Ankara'daki patlamayla ilgili ilk aÃ§Ä±klama geldi

Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgili Ankara Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut Karaaslan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Esat Mahallesi BaÅŸçavuÅŸ Sokak’ta bulunan Tapu Kadastro Genel MüdürlüÄŸü lojmanÄ±nda doÄŸalgaz patlamasÄ± meydana geldi. Olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.

ANKARA Ä°L EMNÄ°YET MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Ä°l Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, daha net bilgileri kÄ±sa süre sonra açÄ±klayacaÄŸÄ±z diye konuÅŸtu.Karaarslan, patlama sonrasÄ±nda kimsenin hayatÄ±nÄ± kaybetmediÄŸini, 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaralÄ±larÄ±n durumlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BAKAN AÄžBAL'DAN AÇIKLAMA

AÄŸbal, TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ±nÄ±n görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda, Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca'dan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiyi aktardÄ±.Naci AÄŸbal, doÄŸalgazdan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülen bir patlama meydana geldiÄŸini, hafif yaralanan 3 kiÅŸinin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Enkaz altÄ±nda kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n düÅŸünüldüÄŸünü aktaran AÄŸbal, binanÄ±n diÄŸer kÄ±sÄ±mlarÄ±nda çökmelere karÅŸÄ± gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.