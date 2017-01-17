2 aylÄ±k hamile kadÄ±n ricada bulunduÄŸu muavinden dayak yedi iddiasÄ±

Kocaeli'nin GÃ¶lcÃ¼k Ä°lÃ§esiâ€™nde yaÅŸayan 2 aylÄ±k hamile kadÄ±n Ã–zbekistan uyruklu Olesya Kalyujina otobÃ¼ste muavin tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti

Rusya’da iki yÄ±l önce tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 24 yaÅŸÄ±ndaki Vahit Duran ile evlenerek Gölcük’e yerleÅŸen Olesya Kalyujina ilk evliliÄŸinden olan 7 yaÅŸÄ±ndaki Yaroslav Kalyujina’nÄ±n geçici ikamet belgesinin bulunmasÄ± nedeniyle giriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸ yapmak amacÄ±yla 6 Ocak’ta Gürcistan’a gitti. ÇocuÄŸuyla birlikte gittiÄŸi Gürcistan’da yaklaÅŸÄ±k 2 saat kaldÄ±ktan sonra tekrar Türkiye’ye giriÅŸ yapan Olesya Kalyujina, Sarp sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan servis aracÄ±yla Hopa OtogarÄ±’na gitti. Buradan Metro Turizm'e ait otobüse binen Olesya Kalyujina koltuÄŸundaki televizyonda sinyal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce muavini çaÄŸÄ±rÄ±p durumun düzeltilmesini istedi. Ä°ddiaya göre çÄ±kan tartÄ±ÅŸmada E.Y. adlÄ± muavin Olesya Kalyujina’yÄ± tekme tokat atarak dövdü. Olesya Kalyujina’nÄ±n ÅŸikayeti üzerine muavin hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

"3 KURUÅž PARA ALIYORUM BÄ°R DE SENÄ°NLE UÄžRAÅžAMAM" DEDÄ° DAHA SONRA VURMAYA BAÅžLADI

Muavinin kendisine aÄŸÄ±r hakaretler ve küfürler ederek tekme tokat vurduÄŸunu iddia eden Olesya Kalyujina, "Otobüs koltuÄŸundaki televizyonda sinyal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce muavine durumu söyledim. O da bana ’Zaten üç kuruÅŸ para alÄ±yorum. Bir de seninle uÄŸraÅŸamam’ diyerek tepki gösterdi.

Ben de muavinin ismini ve soyadÄ±nÄ± söylemesini istedim. Daha sonra baÄŸÄ±rarak ismini ve soyadÄ±nÄ± söyledi ve ÅŸoför tarafÄ±na gittikten bir süre sonra yeniden yanÄ±ma gelerek ismini ve soyadÄ±nÄ± niye aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± sorarak baÄŸÄ±rmaya ve vurmaya baÅŸladÄ±.

AÄŸlayarak hamile olduÄŸumu vurmamasÄ±nÄ± söyledim. Tokat atÄ±p yere düÅŸtükten sonra da karnÄ±ma tekmeler attÄ±. Otobüsteki diÄŸer yolcular araya girdi. Polisi arayarak yardÄ±m istedim. FÄ±ndÄ±klÄ± mevkiinde otobüs durduruldu. Polisler tarafÄ±ndan hemen hastaneye gitmem gerektiÄŸini düÅŸük olabileceÄŸini söyledim. Ambulansla hastaneye götürüldüm ve düÅŸük olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendim. Muavinden ÅŸikayetçi olduk" dedi.

"EÅžÄ°MÄ°N KARNINA TEKMELER ATILMIÅž"

Bir fabrikada iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan Vahit Duran hakkÄ±nda ÅŸikayetçi olduklarÄ± muavinin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini söyleyerek, "EÅŸim ’hamileyim vurma’ demesine raÄŸmen defalarca yüzüne tokatlar, karnÄ±na tekmeler atÄ±lmÄ±ÅŸ. Bir kadÄ±nÄ± dövmeyi geçiyorum, bir hamileyi tekmeliyor. Biz çocuk bekliyorduk, bizim için yÄ±kÄ±cÄ± bir durum oldu. Bu insanÄ±n en büyük cezayÄ± almasÄ±nÄ± istiyoruz" diye konuÅŸtu.