Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/01/2017 22:36

Ankara'da keÅŸif yapan terÃ¶rist tutuklandÄ±

keÅŸif yapan terÃ¶rist

TerÃ¶rle MÃ¼cadele (TEM) Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan operasyon sonucunda Ankara'da keÅŸif yapmaya gelen terÃ¶rist yakalandÄ±

PKK adÄ±na kÄ±rsal alanda faaliyet gösterdiÄŸi öÄŸrenilen Zana kod adlÄ± Murat B'nin, eylem öncesi keÅŸif yapmak amacÄ±yla 28 AralÄ±k 2016'da Ankara'ya geldiÄŸini tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri harekete geçti.Bir süre takibe alÄ±nan Murat B, 29 AralÄ±k'ta gerçekleÅŸtirilen operasyonla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

KAYSERÄ° SALDIRISI Ä°LE BAÄžLANTILI

SaÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan TEM Åžube MüdürlüÄŸüne götürülen Murat B'nin, Kayseri'de 17 AralÄ±k'ta çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerlere yönelik hain saldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyen grupla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu belirlendi.Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan mahkemeye sevk edilen Murat B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 
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