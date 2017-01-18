39 kişiyi öldüren saldırgan uzun süredir Türkiye'deymiş

Esenyurt’ta lüks bir siteye düzenlenen operasyonla yakalanan Özbek teröristin geçen yıl Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı

Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden Özbek asıllı terörist Abdulkadir Masharipov, önceki gece İstanbul Esenyurt’ta bir siteye düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin katliamı yaptığını kabul ettiğini açıklayan İstanbul Valisi Vasip Şahin, saldırganın 2016 Ocak ayı içerisinde illegal olarak Türkiye’ye giriş yaptığını ve Afganistan’da eğitim aldığını açıkladı.

Konya’dan sürülen iz

İstanbul Ortaköy’de yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina’da uzun namlulu silahla katliam yaparak 39 kişiyi katleden IŞİD’li terörist Abdulkadir Masharipov, İstanbul Esenyurt’ta bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, teröristin izine Konya’daki IŞİD üyesini takibe alarak ulaştığı öğrenildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre yurtdışına savaşcı gönderen IŞİD üyesini arayan Reina katliamcısı Masharipov, Suriye’ye gitmek istediğini söyleyerek yardım istedi. Masharipov’a sahte belgeler hazırlayarak onu Suriye’ye götürmek üzere İstanbul’a gelen IŞİD üyesi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

‘Siyahi kadınlar’ kullanıldı

IŞİD üyelerinin sürekli ev değiştirdiğini belirleyen polis, takip sonunda Esenyurt Üçevler Mahallesi Bahçeyolu Caddesi üzerindeki hücre evine baskın yaptı. Operasyonda evdeki 3’ü kadın, 1’i erkek 4 kişi ve Masharipov gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1’inin Irak asıllı erkek, 3’nün de Mısır, Senegal ve Somali uyruklu kadınlar olduğu öğrenildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi.

Terör ve istihbarat timleri teröristin Esenyurt’ta saklandığı evi belirleyince düğmeye basıldı. Önceki gece saat 23.00 sıralarında yapılan baskında terörist Abdulkadir Masharipov saklandığı evde yakalanarak etkisiz hale getirildi. Operasyonda yakalanan kadınların Senegal uyruklu Dina A. (27), Somali uyruklu Ayşe M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26) olduğu öğrenildi. Teröristin yanında birlikte kaçtığı 4 yaşındaki oğlunun olmadığı açıklandı.

Nasıl sağ yakalandı?

Saldırganın sağ alınması için, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla sivil polislerin adrese girdiği ve 20 dakikalık mücadele yaşandığı öğrenildi. Teröristin sağ alınması için riskler değerlendirildi. Tüm risklere karşın teröristin sağ alınmasının önemli olduğu sonucuna ulaşıldı.

Bu görevi yapmak için TEM Operasyon Timi’nden özel ekip oluşturdu. Sivil ekipler, operasyon startı ile 23.40 sıralarında adrese girdi. Masharipov’un gözaltına alınmamak için özel harekât polislerine direnmeye çalıştığı iddia edildi. Teröristin polis ekipleri gelince 2+1 evin yatak odasındaki yatağın yanına saklanmaya çalıştığı, bu sırada kısa süreli bir arbede yaşandığı ve ardından gözaltının gerçekleştirildiği belirtildi.

Özbek yapılanması

Masharipov’un da mensubu olduğu terör örgütü IŞİD’in Özbek yapılanmasına yönelik İstanbul’un 5 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.