Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/01/2017 07:43

The New York Times muhabiri Türkiye'ye alınmayarak ülkesine gönderildi

The New York Times

The New York Times gazetesinin deneyimli muhabirlerinden Rod Nordland Türkiye'ye alınmayarak Londra'ya gönderildi

Gazete muhabirin neden Türkiye’ye sokulmadığı ile ilgili henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadığını yazdı. Olayı twitter ve internet sayfasından okuyucuları ile paylaşan The New York Times gazetesi Nordland’ın dünyada 150’den fazla ülkede görev yapmış deneyimli bir muhabir olduğuna dikkat çekti.Nordland, Atatürk havalimanına geldiğinde içişleri bakanlığından polise gelen bir e-posta mesajı ile kendisinin ülkeye alınmaması talimatının verildiğini söyledi. New York Times İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığından yetkililere ulaşılmaya çalışıldığını ancak henüz yanıt alınamadığını belirtti.

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