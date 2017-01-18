Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/01/2017 09:27

Ä°ÅŸte byLock kullanan FETÃ–'cÃ¼lerin izdivaÃ§ mesajlarÄ±


FETÃ–'nÃ¼n sosyal paylaÅŸÄ±m mecrasÄ± olan byLock'u, Ã¶rgÃ¼tte izdivaÃ§ yapmak isteyen genÃ§lerin de kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan ortaya çÄ±kan FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleÅŸme aÄŸÄ± ByLock'tan ÅŸoke eden yazÄ±ÅŸmalar ortaya çÄ±kmaya devam ediyor. FETÖ'nün tutuklu evlendirme imamÄ± olduÄŸu iddia edilen E.K'nin örgüt üyeleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± ByLock yazÄ±ÅŸmalarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

"1.65 BOYUNDA 55 KÄ°LO"

Ä°ÅŸte o ByLock yazÄ±ÅŸmalarÄ±:

*Esra YÄ±ldÄ±z memleketinde biriyle görüÅŸtürülebilir mi?

*Yasemin Kaplan 1985'li. 1.65 boyunda 55 kilo. Daha önce niÅŸan durumu oldu ama.

*Derya Tosun, ilçe müdürü olabilecek biri.

"ABLASININ ESKÄ° EÅžÄ° ÅžÄ°ZOFREN"

*Abi dün arkadaÅŸÄ± getiren abinin eÅŸi vefat etmiÅŸ. Bir daha evlenmeyi düÅŸünür mü?

*Abi bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ablasÄ±nÄ±n eski eÅŸi ÅŸizofren. Bizim aÄŸabeylerden biriymiÅŸ ablaya çok eziyet edince 6-7 ay evli kalmÄ±ÅŸ.

"ABLA ÇOK KEYÄ°FLÄ°..."

*Abla çok keyifli ve ÅŸakirt.

*ArkadaÅŸÄ±n güzellik takÄ±ntÄ±sÄ± var durumu nasÄ±l ablanÄ±n?

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