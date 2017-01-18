Define avcÄ±larÄ± suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±

Milas'ta kaÃ§ak kazÄ± yapan iki kiÅŸi, jandarmanÄ±n operasyonuyla suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Milas'a baÄŸlÄ± PÄ±narcÄ±k Mahallesi'nde bir firmaya ait maden sahasÄ±nda kaçak kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Milas Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ekipleri'nce operasyon düzenlendi.Bölgede kaçak kazÄ± yapan M.Ö. (46) ve C.Y. (35) kazÄ± yaptÄ±klarÄ± alanda kullandÄ±klarÄ± aletlerle birlikte açmÄ±ÅŸ olduklarÄ± çukur içerisinde 'suçüstü' yakalandÄ±. Kaçak kazÄ± yaptÄ±klarÄ± tespit edilen M.Ö. ve C.Y. kullandÄ±klarÄ± aletlerle ve kazÄ± sÄ±rasÄ±nda bulduklarÄ± tahmin edilen yaklaÅŸÄ±k 1 kilo 430 gram diaspor kristali ile gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžahÄ±slar Milas Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Milas Adliyesi'ne sevk edileceÄŸi öÄŸrenildi.