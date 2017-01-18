Esen Yaman cinayetinde zanlÄ±dan skandal savunma ErkekliÄŸime laf etti Ã¶ldÃ¼rdÃ¼m

Ä°zmir'de kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± erkekliÄŸine laf ettiÄŸi iddiasÄ±yla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Serkan G. yakalandÄ±.

Ä°zmir'in Gaziemir Ä°lçesi'nde 29 yaÅŸÄ±ndaki Esen Yaman'Ä± tabancayla vurarak öldürdüÄŸü iddiasÄ±yla 28 yaÅŸÄ±ndaki Serkan G. ve onu azmettirdiÄŸi öne sürülen Yaman'Ä±n eski eÅŸi 30 yaÅŸÄ±ndaki Åževket B. müebbet hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanmaya baÅŸlandÄ±.Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n davaya müdahil olmasÄ± için yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na ve Serkan G.'nin tutukluluk halinin devamÄ±na karar verip duruÅŸmayÄ± erteledi.

"KADIN DERNEÄžÄ° TEMSÄ°LCÄ°LERÄ° DE DAVAYA MÜDAHÄ°L OLDU"

11'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde bugün yapÄ±lan ilk duruÅŸmaya bu suçtan tutuklu sanÄ±k Serkan G. ile onu azmettirdiÄŸi iddia edilen Esen Yaman'Ä±n baÅŸka suçtan hükümlü boÅŸandÄ±ÄŸÄ± kocasÄ± Åževket B., avukatlarÄ± Tolga Turgut ve BarÄ±ÅŸ Akyol ile KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu Dernek Temsilcisi Sanem Deniz Kural, anne Esin Özalp katÄ±ldÄ±. Mahkeme BaÅŸkanÄ± Yahya Kemal AkbaÅŸ, KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu DerneÄŸi TemsilciÄŸi'nin davaya müdahil olarak katÄ±lmasÄ±nÄ± kabul etti.

"Ä°HANET ETTÄ°ÄžÄ°NÄ° ÖÄžRENDÄ°M, ÖLDÜRDÜM"

Cezaevine yaklaÅŸÄ±k 1.5 yÄ±l önce girdiÄŸini söyleyen tutuklu sanÄ±k Serkan G., "Ondan önce Esen'le arkadaÅŸlÄ±k kurmaya baÅŸladÄ±m. Kendisiyle evlenmeyi düÅŸünüyordum. Daha sonradan bana ihanet ettiÄŸini öÄŸrendim ve kendisini öldürdüm. OlayÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± polisteki ifademde anlatmÄ±ÅŸtÄ±m. Bu olayÄ±n Åževket ile bir ilgisi yoktur, ben namusumu temizlemek için yaptÄ±m.

SKANDAL SAVUNMA: 'ERKEKLÄ°ÄžÄ°ME LAF ETTÄ°'

AslÄ±nda olay günü öldürmek için gitmemiÅŸtim sadece kendisiyle konuÅŸacaktÄ±m. Ä°hanet ettiÄŸini öÄŸrendiÄŸimde kendisiyle konuÅŸmuÅŸtum. Bir daha yapmamasÄ±nÄ± söylemiÅŸtim. Hatta o zaman bana 'seni ilgilendirmez' tarzÄ±nda sözler söylemiÅŸti. Olay günü yine bunu konuÅŸmaya gittim. Benim erkekliÄŸime laf etti. Bende silahÄ±mÄ± çekip vurdum. Hatta olay günü bir ÅŸahÄ±sla araçta gördüm. Ben o ÅŸahsÄ±n kim olduÄŸunu kendisine sordum. Bana 'sana mÄ± soracaÄŸÄ±m ' diye yanÄ±t verdi. Olay günü alkollüydüm, kafam güzeldi, o kÄ±zgÄ±nlÄ±kla ben de, silahla kendisine ateÅŸ ettim" dedi.

ESKÄ° KOCASI: BENÄ°M BU OLAYLA HÄ°ÇBÄ°R Ä°LGÄ°M YOK

BaÅŸka suçtan hükümlü Åževket B., ise üzerine atÄ±lÄ± suçlamalarÄ± kabul etmediÄŸini belirtip, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Serkan'Ä±n Esen'le olan duygusal arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ben ÅŸu anda öÄŸrendim. Cinayet olayÄ±nÄ± da medyadan öÄŸrendim. Åžu anda Esen'le Serkan arasÄ±ndaki duygusal arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± duyunca ÅŸok oldum. Serkan benim arkadaÅŸÄ±mdÄ±, aynÄ± mahallenin çocuÄŸuyuz, benim evime gidip gelirdi. Esen'le arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± da vardÄ±. Kuaföre, pazara Esen'le gidip geldiÄŸi zamanlar oldu ancak ben böyle bir aÅŸk yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± yeni öÄŸrendim. Benim Esen'in öldürülmesi olayÄ± ile ilgim yok. Esen'le müÅŸterek bir çocuÄŸumuz var, kendisiyle boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±k. Ancak o dönemde kendisiyle barÄ±ÅŸma aÅŸamasÄ±ndaydÄ±k. Esen'in baÅŸka bir erkekle birlikte olduÄŸunu da duymuÅŸtum. Åžu anda yaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±llÄ±k bir cezadan hükümlüyüm. Serkan'la cezaevinde aynÄ± koÄŸuÅŸta kaldÄ±m benim bu olayla hiçbir ilgim yoktur."

ANNESÄ° HER Ä°KÄ° SANIKTAN DA ÅžÄ°KAYETÇÄ° OLDU

Öldürülen Esen Yaman'Ä±n annesi Esin Özalp ise her iki sanÄ±ÄŸÄ±n da yalan söylediÄŸini belirterek, "Serkan'Ä±n söyledikleri gerçek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r, kÄ±zÄ±mla herhangi bir aÅŸk iliÅŸkisi yoktur. KÄ±zÄ±m Åževket ile evliydi, bir de çocuklarÄ± vardÄ±, boÅŸandÄ±lar. Åževket'le Serkan samimidirler. Ä°kisi de aynÄ± cezaevinde birlikte kaldÄ±. Åževket'in, Serkan'Ä± kÄ±zÄ±mÄ± öldürmesi için azmettirdiÄŸi yönünde söylenti var. Her iki sanÄ±ktan ÅŸikayetçiyim" dedi. Mahkeme BaÅŸkanÄ± Yahya Kemal AkbaÅŸ, tanÄ±klarÄ± ve taraflarÄ± dinledikten sonra sanÄ±k Serkan G.'nin tutukluluk halinin devamÄ±na, yasal zorunluluk nedeniyle davanÄ±n Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±'na bildirilmesine karar verip duruÅŸmayÄ± 15 Åžubat'a erteledi.

"SANIKLAR EN AÄžIR CEZAYA ÇARPTIRILMALI"

Davaya müdahillikleri kabul edilen KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu DerneÄŸi Telsilcisi Sanem Deniz Kural, ölen Esen Yaman'Ä±n ailesi ve dernek üyeleri ile birlikte duruÅŸma sonrasÄ± birlikte basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Ellerinde öldürülen Esen Yaman'Ä±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± tutan grup adÄ±na konuÅŸan Sanem Deniz Kural, "Her kadÄ±n cinayeti davasÄ±nda olduÄŸu gibi bu davanÄ±nÄ± da takipçisi olacaÄŸÄ±z.SanÄ±klar en aÄŸÄ±r cezaya çarptÄ±rÄ±lmalÄ±" dedi.