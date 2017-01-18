MuÄŸlalÄ± usta meteor taÅŸÄ±ndan tespih Ã¼retti

MuÄŸlalÄ± tespih ustasÄ± meteor taÅŸÄ±ndan Ã¼rettiÄŸi dÃ¼nyada eÅŸi benzeri olmayan 3 tespihi 30 bin dolardan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karttÄ±.

Bingöl'de bulunan ve oldukça pahalÄ± olan göktaÅŸÄ±nÄ±, MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesine getiren tespih ustasÄ± meteor taÅŸÄ±nÄ± iÅŸleyerek 3 adet tespih yaptÄ±. Dünyada bir eÅŸi daha olmayan el emeÄŸi göz nuru tespihleri 30 bin dolardan satÄ±ÅŸa çÄ±kardÄ±.Kehribar, Oltu, gümüÅŸ, altÄ±n ve deÄŸerli taÅŸlardan yapÄ±lan tespihlerin yanÄ± sÄ±ra meteor taÅŸÄ±ndan da tespih yapÄ±ldÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l Bingöl'e göktaÅŸÄ± düÅŸmüÅŸtü. Günlerce konuÅŸulan göktaÅŸÄ± nedeniyle Bingöl'ün SarÄ±çiçek köyünde herkes iÅŸi gücü bÄ±rakÄ±p boÅŸ arazide göktaÅŸÄ± aramaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Çok pahalÄ± olduÄŸu söylenen göktaÅŸÄ± uzun süre gündemde kalmÄ±ÅŸtÄ±.Bingöl'den sonra Bursa'da da gök taÅŸÄ± bulunmuÅŸtu. Bir vatandaÅŸ, EskiÅŸehir ve Bursa arasÄ±ndan bir arazide bulduÄŸu 10 kg'lÄ±k göktaÅŸÄ±nÄ±n gramÄ±nÄ± 80 dolardan satÄ±ÅŸa çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±.

GÖKTAÅžI USTA ELLERDE Ä°ÅžLENEREK 30 BÄ°N DOLARLIK TESPÄ°HE DÖNÜÅžTÜ

Devlet sanatçÄ±sÄ± hattat ustasÄ± koleksiyon tespih üreticisi Ä°smail Ergün çÄ±kan haberlerin ardÄ±ndan Bingöl'e giderek bir göktaÅŸÄ± satÄ±n aldÄ±. AldÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±n meteor olduÄŸuna dair MTA dan olur alan Ergün, 3 ay boyunca ince ince dokuyarak göktaÅŸÄ±nÄ± tespih yaptÄ±. 3 adet üretilen göktaÅŸÄ± tespihinin tanesi 30 bin dolardan (113 bin lira) satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. SÄ±fÄ±r araba fiyatÄ±nda olan GöktaÅŸÄ± tespihlerinden ikisi yapÄ±ldÄ±ktan hemen sonra 2 koleksiyoncu tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±. Elinde 1 adet kalan tespih ise alÄ±cÄ±sÄ±nÄ± bekliyor. Dünyada sadece 3 adet bulunan tespihi görmek isteyenler, YalÄ±kavak mahallesinde bulunan marinada SanatçÄ± Ä°smail Ergün'ün ziyaret ediyor.

"TAÅžTAN 3 TANE TESBÄ°H ÜRETEBÄ°LDÄ°K"

Meteor taÅŸÄ±ndan yapÄ±lan teÅŸbihlere yoÄŸun bir ilgi olduÄŸunu anlatan Ergün, Televizyondan göktaÅŸÄ± arayan vatandaÅŸlarÄ± gördükten sonra bir tane göktaÅŸÄ± satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "Haberlerde seyretmiÅŸtim Bingöl'e düÅŸen meteoru. O an kafamda canlandÄ± bu taÅŸtan tespih yapmak. KÄ±sa bir araÅŸtÄ±rma yaptÄ±m meteorit taÅŸÄ±ndan tespih yapan var mÄ±dÄ±r diye. AraÅŸtÄ±rmalarÄ±m sonucunda bununla ilgili tespih yapan kimse olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendim. Hemen taÅŸÄ± satÄ±n almak için yola koyulduk. Köye gidip para verip taÅŸÄ± köylülerden aldÄ±k. MTA gönderdik taÅŸÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±k. Gelen sonuç doÄŸrultusundan meteor taÅŸÄ± olduÄŸu doÄŸrulandÄ±. Bodrum'a getirerek taÅŸÄ± iÅŸlemeye baÅŸladÄ±k ve 3 tespih çÄ±kara bildik taÅŸtan. Çok zor iÅŸlendi taÅŸ, 1 tespih yaklaÅŸÄ±k 1 ayda sürdü. Çok aÄŸÄ±r materyallerden oluÅŸtuÄŸu için çok zor iÅŸleniyordu. Tespihi yaptÄ±ktan sonra sergiye çÄ±kardÄ±k, böyle bir tespih yapmamÄ±z çok büyük bir ilgi gördü. 3 adet ürettiÄŸimiz tespihlerden 2 tanesi hemen satÄ±ldÄ±. Koleksiyoncular satÄ±n aldÄ±. Tespihin 30 bin dolar deÄŸeri var. Åžu andan elimizde 1 adet kaldÄ± onu da maÄŸazamÄ±zda sergilemeye devam ediyoruz"