Yol verme kavgasÄ± iÃ§in arabasÄ±ndan indi hayatÄ±ndan oldu

Ä°zmit'te kendisine yol vermediÄŸi gerekÃ§eyle otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼ne arabasÄ±nÄ± kÄ±ran Tacettin YÄ±ldÄ±z, iki aracÄ±n arasÄ±nda kalarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kaza Ä°zmit D100 karayolu Seka Devlet Hastanesi üstgeçidi mevkiinde sabah 07.00 sÄ±ralarÄ±nda otomobiliyle seyir halinde olan Tacettin YÄ±ldÄ±z(40), önündeki halk otobüsünü geçemeyince otobüsün önüne kÄ±rarak yol ortasÄ±nda aracÄ±ndan indi.

KAVGA ETMEK Ä°ÇÄ°N ARAÇTAN Ä°NMÄ°ÅžTÄ° Ä°KÄ° ARACIN ARASINDA KALDI

KÄ±zgÄ±n sürücü YÄ±ldÄ±z, duraktan yolcu almak için duraÄŸa giren 41 BR 252 plakalÄ± halk otobüsü sürücüsü Mevlüt K. (32) ile tartÄ±ÅŸmak için otobüse yöneldi. Bu sÄ±rada kendisini fark etmeyen halk otobüsü sürücünün yola çÄ±kmak için manevra yapmasÄ±yla YÄ±ldÄ±z, otobüs ve arkadan hÄ±zla gelen Nihat V. Ä°daresindeki 41 P 3876 plakalÄ± servis minibüsünün arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

HAYATINI KAYBETTÄ°

KazayÄ± gören diÄŸer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. KÄ±sa süre sonra olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede iki araç arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan Tacettin YÄ±ldÄ±z'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. YÄ±ldÄ±z'Ä±n cesedi olay yeri incelemesinin ardÄ±ndan cenaze aracÄ±yla Ä°zmit Asri MezarlÄ±k morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olaya karÄ±ÅŸan sürücüler ise ifadelerinin alÄ±nmasÄ± için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.